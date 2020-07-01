Папа Франциск: католические СМИ призваны содействовать единству

Папа Франциск обратился со специальным посланием к участникам виртуальной конференции католических СМИ, организованной Объединением католической прессы США и Канады. Тема конференции: «Вместе – на расстоянии». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Свое обращение к журналистам Святейший Отец начинает со слов солидарности с теми, кто пострадал от вируса и кто во время пандемии продолжает трудиться для поддержки нуждающихся братьев и сестер. Тема форума отражает то, что парадоксальным образом породил опыт социального дистанцирования: чувство единения. Папа ссылается на тему прошлогоднего Послания на Всемирный день социальных коммуникаций: «Все мы части одного тела (Еф 4,25)». Все мы призваны жить в единстве внутри постоянно расширяющейся сети взаимоотношений, отмечает Папа, и эту истину во время пандемии все мы осознали еще больше. «Опыт последних месяцев показал, насколько важна миссия массмедиа для того, чтобы объединять людей, сокращая расстояние, предоставляя необходимую информацию и открывая умы и сердца для истины».

Идеал единства в многообразии, отраженный в девизе США, должен вдохновлять на служение общему благу, пишет далее Папа. Эта потребность особенно безотлагательна сегодня, в эпоху, охарактеризованную конфликтами и поляризацией, от которых не застрахованы и католики. «Мы нуждаемся в СМИ, способных строить мосты, защищать истину и низвергать видимые и невидимые стены, мешающие искреннему диалогу и подлинному общению между людьми и сообществами. Мы нуждаемся в СМИ, способных помочь людям, прежде всего молодым, отличать добро от зла, вырабатывать верные суждения, основанные на ясном и бесстрастном изложении фактов, способных понять важность стремления к справедливости, общественному согласию и уважению общего дома».

«Я прошу вас быть едиными и быть знаком единства также и между собой, – призывает Папа католических журналистов. – СМИ могут быть крупными или малыми, но для Церкви важны не эти категории». Каждый из работников СМИ призван содействовать возрастанию Церкви «в Того, Который есть глава Христос» (Еф 4,15). Папа подчеркивает, что коммуникация – это не только вопрос профессионализма. Настоящий коммуникатор посвящает себя благополучию других людей, и невозможно по-настоящему что-то передать, если мы сами в это не вовлечены, если своей жизнью не свидетельствуем об истинности передаваемого послания. «Первоисточник всякой коммуникации – это жизнь триединого Бога, Который сообщает нам богатство Своей Божественной жизни и просит нас в свою очередь передавать это сокровище другим, объединившись в служении Его истине». Папа призвал работников СМИ замечать страдания бедных там, где мир видит только столкновения и разделения: необходимо наделить голосом братьев и сестер, нуждающихся в милосердии и понимании.

Ссылаясь на праздник святых апостолов Петра и Павла, который отмечался накануне подписания послания, Папа Франциск завершает его пожеланием: «Пусть дух единства с Епископом Рима, который всегда отличал католическую прессу в ваших странах, хранит всех вас в единстве веры, даруя силы перед лицом преходящих проявлений культурной моды, лишенных благоухания евангельской истины».