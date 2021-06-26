Папа Франциск – «Каритас» Италии: следуйте путём бедных, Евангелия и креативности

В полдень 26 июня Папа Франциск встретился в Ватикане с делегатами итальянского отделения «Каритас» по случаю 50-летия со дня основания этой благотворительной структуры. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Поздравляя гостей с юбилеем, Епископ Рима процитировал своего святого предшественника Павла VI: «Вы – живая часть Церкви, вы – наш ‘Каритас’». Папа выразил большую признательность за труды этого католического фонда, работающего посреди множества вызовов и проблем нашего времени, и указал на три пути эффективной реализации благородной миссии «Каритас».

Во-первых, это путь самых малых, слабых и беззащитных: именно их ищет подлинное милосердие, достигая самых трудных рубежей; оно стремится освободить людей от угнетающего рабства и сделать их главными героями собственной жизни. За пять десятилетий, отметил Папа, фонд «Каритас» реализовал это милосердие и помог это сделать поместным Церквам, продвигая отказ по соображениям совести, поддерживая волонтёрское движение, протягивая руку помощи во времена чрезвычайных ситуаций в Италии и по всему миру, помогая мигрантам и выходя навстречу неимущим. Именно бедные «тревожат нашу совесть здоровым образом», помогая измениться нам самим.

Второй путь, по словам Святейшего Отца, – это стезя Евангелия, целостный стиль Благой Вести и смиренной и безвозмездной любви; стиль доступности и служения, подражающий Иисусу, Который сделал Себя нашим слугой. Об этом стиле говорит святой Павел, описывая любовь, которая «всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит». (1 Кор 13,7). Преемник Святого Петра подчеркнул в этой цитате слово «всё»: милосердная любовь всеохватна. Она не касается одного лишь материального или даже духовного аспекта: Христово Спасение охватывает всего человека, поэтому мы нуждаемся в любви, направленной на всестороннее развитие личности. Господь присутствует в каждом бедном человеке, и об этом напоминают евангельские Заповеди блаженства, призывая христиан всегда и смело становиться на защиту бедных и угнетённых, усиливая их мольбу о справедливости.

В-третьих, «Каритас» призван идти путём креативности, «фантазии милосердия». Богатый опыт полувековой деятельности – это основа, на которой нужно строить, избегая уныния из-за растущего числа новых бедных и новых форм нищеты. Нужно быть знаками надежды и мечты о братстве; против «вируса пессимизма» необходимо прививать иммунитет радости жизни в одной большой семье. В этой братской атмосфере Святой Дух – Творец и Созидатель – предложит новые идеи, подходящие для времени, в котором мы живём.

Епископ Рима тепло поблагодарил сотрудников, священников и волонтёров итальянского фонда «Каритас» за их самоотверженное служение, особенно в период пандемии COVID-19: они облегчили одиночество, страдания и нужды очень многих людей. Понтифик подчеркнул, что молодые люди являются самыми хрупкими жертвами этого времени перемен, но также потенциальными инженерами смены эпох: они – главные действующие лица будущего. Нужно посвящать время молодёжи, пребывать с ней в духе дружбы, энтузиазма и терпения, строя отношения, которые преодолевают культуру безразличия и обманчивой наружности: «Каритас» может стать тренировочным залом жизни, где многие молодые люди откроют для себя значение дара и насладятся поиском самих себя, посвящая своё время нуждающимся.

В заключение Папа Франциск пожелал членам итальянского отделения «Каритас» облечься в милосердную любовь Христа и великодушно передавать её другим людям.