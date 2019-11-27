Папа Франциск к представителям азербайджанского Международного центра: культура встречи – главный путь к братству

Утром 27 ноября Папа Франциск встретился в Ватикане с делегатами Международного центра Низами Гянджеви, который был учреждён в 2012 году в Азербайджане. Представители Центра принимают участие в двухдневной конференции, организованной ими в итальянской столице на тему мира, безопасности и предотвращения конфликтов.Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В обращении к гостям Святейший Отец отметил, что именно через культуру диалога пролегает основной путь к укреплению братства между людьми. Епископ Рима подчеркнул приверженность Центра решению основных проблем современности ради укрепления мира, в духе диалога и взаимного уважения. Вдохновение на этом поприще члены международной организации черпают в наследии великого персидского поэта XII века, который дал Центру своё имя, отметил Папа Франциск: «Вы делаете это, ставя на службу мировому сообществу ценности и опыт, приобретенные вами на высоких должностях в ваших странах. Я особенно желаю успехов вашему вкладу в решение проблемы климатических изменений. Призываю вас идти дальше в этом направлении с убеждённостью, что культура диалога является основным путём, что сотрудничество является наиболее эффективным способом достижения поставленных целей и что познание друг друга – это способ укрепления братских отношений между людьми и народами».

Главная цель Международного центра Низами Гянджеви заключается в содействии диалогу между культурами и народами; среди членов организации есть также главы государств и представители престижных международных организаций. С 2012 года в конференциях, форумах и семинарах, проведённых Центром, приняли участие более 3-х тысяч человек из 87-ми стран мира. Низами Гянджави родился в 1141 году в Гяндже. Учёный, философ и гуманист, он был одним из величайших представителей персидской литературы.