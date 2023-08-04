Папа Франциск исповедовал молодых паломников ВДМ-23 (ФОТО)

Утром 4 августа Папа Франциск покинул резиденцию апостольской нунциатуры и направился в лиссабонский парк Васко да Гама, где совершил Таинство Исповеди для молодых паломников из разных стран, участников Всемирного дня молодёжи, сообщает Vatican News.

В парке Васко да Гама были установлены 150 конфессионалов, сделанных молодыми заключёнными тюрьмы Pasos de Ferreira; эти исповедальни – доступные также для инвалидов – построены из переработанных и вторично используемых материалов.

Папа Франциск исповедовал трёх молодых людей: 21-летнего испанца, 33-летнюю гватемалку и 19-летнего итальянца, а затем направился в социальный приходской центр Св. Викентия де Поля на встречу с представителями местных организаций гуманитарной помощи.