Папа Франциск – исповедникам: помните, что вы сами – прощенные грешники

Папа Франциск обратился с речью к участникам виртуального курса для исповедников, который проходит ежегодно во время Великого Поста. В этом году в нем принимают участие 870 священников. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Святейший Отец остановился на трех выражениях, которые объясняют смысл Таинства примирения: «предать себя Любви», «позволить Любви себя преобразить», «ответить на Любовь».

Предать себя Любви означает совершить акт веры: вера не может быть сведена к списку понятий или к ряду утверждений, в которые следует верить. Вера выражается и постигается внутри определенных отношений: отношений между Богом и человеком. Бог зовет, а человек отвечает. Опыт показывает, что человек, не предающий себя любви Бога, рано или поздно отдается чему-то другому и оказывается в объятиях мирского менталитета. Поэтому первым шагом к Исповеди является именно акт веры, акт отдачи себя Богу. Исповедник же должен уметь искренне радоваться тому, что братья просят прощения у Бога и приступают к Таинству.

Второе выражение, объясняющее смысл Исповеди, – это «позволить Любви себя преобразить». Нас спасают не законы, мы меняемся не благодаря предписаниям, а в силу бескорыстно дарованной нам Любви. Хороший исповедник призван улавливать в кающемся чудо перемены, замечать действие благодати и способствовать ее преображающему воздействию. Знаком этого преображения Любовью является полнота исповедания грехов.

Третье выражение – «ответить на Любовь». Подлинное покаяние – воля к обращению – ведет к перемене образа жизни и к делам милосердия. Тот, кто был принят Любовью, не может не принимать брата. Безусловно, добавил Папа, мы никогда не сможем до конца ответить на Божественную любовь – из-за нескончаемой разницы между нами и Творцом. Однако Бог указывает нам на ответ, который мы можем дать: любовь к брату. Хороший исповедник наряду с любовью к Богу всегда подчеркивает любовь к ближнему.



«Дорогие братья, – сказал далее Папа Франциск, – давайте всегда помнить, что каждый из нас – прощенный грешник, поставленный на служение другим». Иногда исповедник замечает, что кающемуся трудно говорить о каком-либо грехе. Если такое случается, не следует задавать бестактные вопросы. Ссылаясь на рекомендацию Верховного пенитенциария Апостольского Престола кардинала Мауро Пьяченцы, Папа посоветовал в таких случаях отвечать кающемуся «я понял, продолжайте». «Не нужно причинять ему дополнительную боль, не нужно этой пытки». Не следует выпытывать подробности, как будто прокручивая фильм в голове, отметил Папа, добавив, что, хотя в базиликах есть обширные возможности приступить к исповеди, среди семинаристов из международных коллегий и молодых священников ходят слухи, что там есть некоторые исповедники, к которым лучше не ходить: это «шерифы, которые пытают».

«Оставляю вам это для размышлений, желая вам и вашим кающимся плодотворной Четыредесятницы обращения. Благословляю вас от сердца и прошу помолиться обо мне», – сказал в заключение Святейший Отец.

