Папа Франциск и новые кардиналы посетили Папу на покое Бенедикта XVI

Папа Франциск и новые кардиналы посетили Папу на покое Бенедикта XVI

Октябрь 06, 2019

Вечером 5 октября, по завершении публичного , и новые отправились в монастырь Mater Ecclesia, чтобы встретится с Папой на покое Бенедиктом XVI. После короткого приветствия, в ходе которого призвал пурпуратов к верности Святейшему Отцу, он вместе с Папой Франциском преподал кардиналам благословение.

По материалам Vatican News

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