Папа Франциск и новые кардиналы посетили Папу на покое Бенедикта XVI

Вечером 5 октября, по завершении публичного консистория, Папа Франциск и новые кардиналы отправились в монастырь Mater Ecclesia, чтобы встретится с Папой на покое Бенедиктом XVI. После короткого приветствия, в ходе которого Бенедикт XVI призвал пурпуратов к верности Святейшему Отцу, он вместе с Папой Франциском преподал кардиналам благословение.

По материалам Vatican News