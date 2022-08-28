Папа Франциск и новые кардиналы навестили Бенедикта XVI

Вечером 27 августа, после консистории в базилике Святого Петра, Папа Франциск и новые кардиналы посетили Папу на покое Бенедикта XVI, передает русская служба Vatican News.

По сообщению Зала печати Святейшего Престола, во время краткой встречи в часовне ватиканского монастыря Mater Ecclesiae каждый из кардиналов был лично представлен Йозефу Ратцингеру.

После приветствия и благословения Папы на покое иерархи вознесли молитву Salve Regina и посетили с визитом вежливости ватиканские Зал Павла VI и Апостольский дворец.

Посещение монастыря Mater Ecclesiae в Ватикане уже стало обычаем, начиная с консистории 2016 года. В 2014 и 2015 годах Папа на покое принимал участие в церемонии назначения кардиналов в базилике Святого Петра.