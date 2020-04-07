Папа Франциск и Главный раввин Рима обменялись поздравлениями с Пасхой

Мирной Пасхи пожелали друг другу Папа Франциск и Главный раввин Рима Риккардо Ди Сеньи; оба праздника (христианский и иудейский) в этом непростом году отмечаются в середине апреля. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В своём послании Святейший Отец тепло поздравляет еврейскую общину с праздником Песах и призывает её «укреплять узы дружбы и обязательств по отношению к самым нуждающимся людям нашего общества, особенно в период нынешних испытаний, которые коснулись всех нас». «Пусть Всемогущий, освободивший Свой возлюбленный народ от рабства и приведший его в Землю Обетованную, сопровождает вас и сегодня обилием Своих благословений», – пишет Папа и заверяет иудейскую общину в своей молитвенной памяти, прося молиться о нём самом.

В свою очередь Риккардо Ди Сеньи благодарит Епископа Рима и в ответ на его добрые пожелания отмечает: «В этом году – особенная Пасха, во время которой нормальная жизнь нарушена нынешней эпидемией, порождающей траур, опасения, экономические и социальные катастрофы». Главный раввин Рима заверяет: «Мы все стремимся помочь, утешить, пробудить испытание совести, обратиться к нашему Творцу с просьбой о помощи». Ди Сеньи подчёркивает, что именно в такие моменты проявляются «совместные ценности наших вероисповеданий и необходимость сотрудничества ради общего блага». В конце поздравительного послания Главный раввин пишет: «Пусть несмотря ни на что наступит мирная Пасха, которая принесёт обновление и провозгласит лучший мир».