Папа Франциск: экуменизм не опционален

28 апреля Епископ Рима встретился в Зале Павла VI с верующими из польского города Лодзь, которые совершили паломничество в Рим на завершение столетнего юбилея своей епархии. В аудиенции приняли участие гражданские власти Лодзи, представители других христианских Церквей, а также много молодёжи, студенты, бездомные и инвалиды. Передает русская служба Vatican News.

«Сегодня милосердие требует большого ‘воображения’, широкой креативности, которая помогает стать апостолами и поэтами милосердия, – подчеркнул Папа Франциск. – Сегодня мы нуждаемся в поэзии милосердия, а у него много лиц, – столько же, сколько раненых и упавших на землю людей. У каждого из них есть какая-то рана, хотя не все они видны. Я от всего сердца благословляю ваши дела милосердия, включая те, которые совершаются лично, спонтанно и втайне. Я благословляю тех, кто открывает свой разум и сердце, дома и ресурсы для больных, стариков, безработных, бездомных, мигрантов, всех бедных, страдающих и отверженных, для детей, которым нужны дома и семьи. Открывая двери и открывая всё, Церковь принимает самый евангельский лик – лик Доброго самарянина, который не хочет и не умеет быть равнодушным».

По словам Святейшего Отца, ещё одним характерным аспектом Церкви является экуменизм. «В былые времена мы отлучали друг друга от Церкви. Теперь же, слава Богу, мы называем друг друга братьями». Нужно поддерживать единство между всеми нами, ибо мы в этом нуждаемся, отметил Папа:

«Экуменизм в Церкви – это вовсе не факультативный выбор и не декорация, это необходимость. Я призываю вас идти вместе в богословских размышлениях и благовестии, в совместной молитве и слушании Слова Божьего, в свидетельстве братства. На этом пути вы создаёте поместную общину, с гордостью называя её ‘сообществом четырёх культур’».

Папа Франциск напомнил о Синоде епископов, который начался в октябре прошлого года на тему «Ради синодальной Церкви: общение, участие и миссия». Теперь его первая, епархиальная стадия подходит к концу. В этом контексте Святейший Отец напомнил польским паломникам, что призвание Церкви заключено в евангелизации:

«Я желаю вам быть прекрасной, ‘исходящей’ Церковью, которая, как дрожжи, заквашивает всё тесто. Она имеет силу горчичного зерна, самого малого, но становящегося деревом, на котором могут гнездиться птицы».