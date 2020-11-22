Папа Франциск: экономика должна быть поставлена на служение жизни

Папа Франциск обратился с видеопосланием к участникам Международного форума молодых экономистов и предпринимателей «Экономика Франциска». Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

По инициативе Святейшего Отца встреча должна была состояться в Ассизи в марте этого года, но из-за пандемии проходила с 19 по 21 ноября в онлайн-формате. Она собрала более двух тысяч участников со всех континентов, включая самых известных экономистов, экспертов в области устойчивого развития и предпринимателей, приверженных «альтернативной экономике», которая включает всех, очеловечивает и заботится о творении.

В начале послания Епископ Рима отмечает, что международный форум вдохновлён желанием святого Франциска «отстроить дом Божий». Молодые специалисты стараются ответить на этот призыв с точки зрения экономики, а их миссия должна осуществляться как призвание, как культура и как создание альянса. Наш мир нуждается в ином экономическом нарративе, подчёркивает Папа, ибо нынешняя мировая система неустойчива во многих отношениях: она поражает нашу сестру-землю и вместе с ней самых бедных и отверженных. Молодые экономисты – каждый на своём месте – призваны со всей решимостью изменять этот пагубный подход: «Либо вы в деле, либо история пройдет мимо вас», – подчёркивает Святейший Отец.

Необходимы новая культура и новая духовность, не позволяющие ограничиваться доминирующей логикой мира сего; нужна перемена образа жизни, мировоззрения, политики, моделей руководства, образовательных программ, производства и потребления. Голод в мире объясняется не столько материальным дефицитом, сколько нехваткой социальных ресурсов, особенно институциональной природы.

Социально-экономический кризис не позволяет отдавать предпочтение частным интересам, требующим сиюминутной прибыли: следует вернуться «к мистике общего блага», к культуре встречи, в противовес модной теперь культуре отторжения. Именно культура встречи позволяет множеству голосов собраться за одним столом для диалога, размышлений, обсуждений, для выявления различных аспектов в ответах на глобальные вопросы сегодняшнего мира. Одного лишь филантропического подхода к проблемам нищеты не достаточно:

«Бедные обладают достаточным достоинством, чтобы присутствовать на наших собраниях, участвовать в наших обсуждениях и приносить хлеб в свои дома».

Святейший Отец призывает участников международного форума к щедрому обязательству в сфере культуры, академической подготовки и научных исследований, чтобы не потеряться в интеллектуальных модах или идеологических позах, которые являются островками, изолирующими нас от конкретной жизни и страданий людей». Сейчас необходимы такие модели развития, в которых именно человек становится главным действующим лицом своей жизни, а также всей социальной ткани. На этой основе нужно продвигать экономические модели, полезные для всех, потому что структурный подход к принятию решений должен определяться целостным человеческим развитием, хорошо изученным в социальной доктрине Церкви.

Сегодня, отмечает Папа Франциск, нам нужны «политика и экономика, которые через диалог решительно поставят себя на служение жизни, особенно жизни человеческой». Таков Божий замысел: дабы мы научились заботиться о самых уязвимых братьях. Мера человечности определяется отношением к страданию и страдающему, и это применимо как к отдельным людям, так и ко всему обществу. Нельзя отделять экономику от человека и развитие от цивилизации, к которой он принадлежит. Кроме того, нужно избегать подчинения самых обездоленных и развивающихся стран кредитным системам, которые сами по себе являются путем к бедности и зависимости: нужно следовать образцу международной солидарности и продвигать развитие этих стран, подчёркивает Святейший Отец.

В конце видеопослания Папа Франциск отмечает, что перед молодыми экономистами и предпринимателями открыта прекрасная возможность — стать Добрыми самарянами и «пачкать руки», ставя себя на служение общему благу:

«Я призываю вас, молодёжь из 115 стран, создавать позитивный образ, который вдохновит во всех молодых людях без исключения мысль о будущем, наполненном радостью Евангелия».