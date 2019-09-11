Папа Франциск дал традиционную пресс-конференцию на борту самолета

10 сентября, по завершении XXXI Апостольского визита в страны Юго-Восточной Африки, Папа Франциск по традиции ответил на вопросы журналистов, сопровождавших его на борту самолета в Рим. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец рассказал о прекрасном жесте, замеченном им во время визитов по странам Африки, на Филиппинах и в Колумбии: когда он проезжал на папамобиле к месту очередной встречи, люди вдоль дорог поднимали своих детей и радостно показывали их Папе, как будто хотели сказать, что это их сокровища, их победа, их гордость. «Дети – это богатство бедных», — подчеркнул Епископ Рима, отметив также радость и веру сотен тысяч мадагаскарских паломников, которые после молитвенного бдения провели целую ночь на земле – со своими детьми, одеялами, рюкзаками – в ожидании утренней Папской Мессы. «Там были бедные люди, они ничего не ели тем вечером, лишь бы остаться на местах, но они были полны радости». По сравнению с молодой Африкой Европа почти стала бесплодной «бабушкой», отметил Папа, размышляя о демографическом упадке Старого континента. В корне этого феномена лежит чрезмерная привязанность к благосостоянию и спокойствию, что приводит к старению. Заботиться о семьях и молодёжи должно государство, оно обязано поддерживать их в развитии.

Касаясь вопросов миротворчества, Папа Франциск отметил, что повсюду на земле мир крайне хрупок, и с ним следует обращаться, как с новорождённым, «с большой нежностью» и великодушным прощением, избегая триумфального отношения к достигнутому. Войны ничего не решают, но на них зарабатывают те, кто не хотят мира для человечества». Отвечая на вопрос мозамбикского журналиста о ксенофобии, которая распространена в его стране, Святейший Отец отметил, что это не только проблема Африки. Ксенофобия — это «человеческая болезнь, подобная кори»; именно она в прошлом столетии привела национал-фашизм к принятию расистских законов. В африканских странах она также усугубляется «трайбализмом» (т.е. племенной обособленностью, связанной с враждебным отношением к соседям), трагические последствия которого омрачили историю Руанды. «Часто ксенофобия распространяется на волнах политического популизма», и с ней нужно бороться. Папа высоко оценил межрелигиозное братство в трёх африканских странах, которые он посетил. Очень важно уважение к религиям, и любой прозелитизм со стороны Церкви недопустим. Первым шагом в Благовестии является личное свидетельство, а главным евангелизатором – Святой Дух, подчеркнул Епископ Рима.

Отвечая на вопрос испанской журналистки, Святейший Отец не исключил возможности посещения Испании, заявив при этом о своём предпочтении в пользу «малых стран». Говоря о роли современных СМИ, Папа отметил, что приоритет должен отдаваться «фактам», которые отличаются от вольных интерпретаций; смешение этих двух аспектов информации может разрушить первый из них. Кроме того, коммуникация должна быть «человеческой», то есть конструктивной, полезной для других, и никогда не становиться «инструментом войны». «Когда коммуникация служит разрушению? Когда защищает бесчеловечные проекты. Вспомним о пропаганде диктатур прошлого века: эти диктатуры были прекрасными коммуникаторами, но они разжигали войны, приводили к расколам и гибели». В отношении заботы об окружающей среде Папа Франциск подчеркнул, что «нам необходимо защищать экологию, биоразнообразие, то есть нашу жизнь, защищать кислород», напомнив, что на территории Ватикана уже запрещена продажа одноразовых изделий из пластика, и государство стремится быть полностью «plastic free».

Святейший Отец ответил на вопрос журналиста The New York Times относительно критики его понтификата со стороны некоторых представителей Церкви США, о чём недавно говорилось в книге, опубликованной во Франции. «Прежде всего, – отметил Папа, – критические замечания всегда приносят пользу», однако их следует подвергать анализу на объективность. «Критика исходит не только от американцев, она раздаётся понемногу отовсюду, даже из Римской Курии. По крайней мере те, кто её озвучивает, имеют преимущество в искренности своих высказываний». Папа отметил, что в Церкви никогда не бывает исключена до конца «возможность раскола»: «Я не боюсь расколов, я молюсь, чтобы их не было», потому что речь идёт о духовном спасении многих людей, подчеркнул Епископ Рима. Путь раскола не следует христианству, и стремящиеся к нему отделяются от Народа Божьего и от его веры. Схизма – это всегда «элитарный разрыв, проистекающий из идеологии, оторванной от доктрины». Церковь же находится в движении, и это подтвердил Второй Ватиканский Собор, «а не тот или иной Папа».