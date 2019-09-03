Папа Франциск дал аудиенцию Владыкам, принимающим участие в Синоде епископов УГКЦ

«У меня нет для вас приготовленной речи, ибо в ходе той встречи, которая уже состоялась [в Ватикане 5 июля 2019 г.] Папа уже сказал всё, что хотел сказать», – пошутил Святейший Отец, принимая в понедельник, 2 сентября, в Зале Консисторий Апостольского дворца участников Священного Синода Епископов Украинской Греко-Католической Церкви, заседания которого проходят в эти дни в Риме. Папа Франциск лично поздоровался с каждым из Владык и при этом обменялся с ним несколькими словами. Напомним, что в работе Синода принимает участие Ординарий для католиков византийского обряда на территории Российской Федерации Преосвященный Иосиф Верт. После приветственного слова председательствующего на Синоде Верховного Архиепископа Киево-Галицкого Блаженнейшего Святослава Шевчука Понтифик в своей импровизированной речи поделился своими соображениями о синодальности (соборности):



Прежде всего Вселенский Архиерей предостерег от «обмирщенного» понимания сути синода (поместного церковного собора) как о месте, где высказываются различные мнения, на основе которых в дальнейшем ходе дискуссии вырабатывается определенное взаимопонимание и формулируются компромиссные решения. «Нет, синод – это не парламент! Следует обсуждать дела, дискутировать, как это происходит обычно, но это не парламент. Следовать духу соборности совсем не значит приходить к взаимопониманию так, как это делают в политике: я тебе это, а ты мне то. Нет! Следовать духу соборности отнюдь не значит также проводить социологические опросы, как некоторые теперь думают: мол, закажем специалистам социологический опрос мирян, чтобы узнать, что нам нужно поменять. Разумеется, вы должны знать, что думают ваши миряне, но всё же синод – это не опрос, а нечто другое», – подчеркнул Папа и в этом контексте указал, что «там, где нет Святого Духа, нет и синода». Нет синода и там, где «отсутствует идентичность Церкви». «А что является идентичностью Церкви? Святой Папа Павел VI выразился на этот счет ясно: призванием Церкви является евангелизировать, более того, евангелизировать – это и есть идентичность Церкви».



Папа Франциск призвал епископов участвовать в работе открывшегося Священного Синода именно с таким расположением — со Святым Духом. «Ведь мы же не хотим превратиться в конгрегационалистскую церковь, мы обязаны быть Соборной Церковью. Так идите же именно этим путем!», – сказал Святейший Отец в заключение, а после совместного прочтения молитвы к Пресвятой Богородице преподал всем свое Апостольское благословение.



По материалам Vatican News