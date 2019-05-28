Папа Франциск дал аудиенцию участникам XXI Генеральной ассамблеи Caritas Internationalis

27 мая Папа Франциск принял в Апостольском дворце Ватикана участников проходившей в эти дни (с 23 по 28 мая) в Риме XXI Генеральной ассамблеи крупнейшей церковной благотворительной организации — Caritas Internationalis. Всего во встрече приняло участие порядка четырехсот человек. Папа указал на три ключевых момента, которыми должна определяться вся работа организации: любовь, интегральное развитие человеческой личности, культура сопричастности.

Святейший Отец прежде всего заметил, что само слово caritas означает «любовь», а любовь не может быть ни некой «стерильной услугой», ни «обычной милостыней», ни «актом для успокоения совести». Любовь — это «объятия Бога», в то время как Церковь — это «знамение и орудие Божией любви к человечеству и ко всякой твари, любви к нашему общему дому». В служении любви важнейшее место отводится интегральной концепции человеческой личности — этому противоядию, нейтрализующему вредные последствия господствующей культуры отчуждения и потребительства. Фундаментальную значимость имеет при этом помощь бедным, большая часть которых инстинктивно открыта евангелизации, поскольку ощущает острую потребность в Боге. По отношению к ним необходимо осуществлять «диаконию любви», устанавливать с ними личные связи в духе бескорыстного и смиренного им служения.

«Если любовь — эта самая прекрасная добродетель, к которой только может стремиться человек, вдохновляемый желанием подражать Богу, то весьма неприятно видеть иных служителей Любви, заменивших ее неким бизнесом: они много и охотно рассуждают о любви, а сами живут в роскоши и расточительности, устраивают якобы посвященные Любви форумы, на проведение которых тратятся большие деньги. Прискорбно замечать, как некоторые служители Любви в итоге превращаются в чиновников и бюрократов», — предостерег Понтифик и напомнил представителям Caritas Internationalis, что настоящая любовь — это не просто некая идея или чувство, а реальная встреча со Христом. Он также призвал своих слушателей приумножить усилия по расширению присутствия в мире Царствия Божия — Царства справедливости, любви и мира.

По материалам Vatican News