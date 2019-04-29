Папа Франциск: да поможет святая Екатерина Сиенская делу единства Церкви

29 апреля, в начале Мессы в часовне Доме Святой Марфы, Папа Франциск напомнил, что в этот день Церковь литургически поминает святую Екатерину Сиенскую.

«Сегодня праздник святой Екатерины Сиенской, покровительницы Италии и Европы. Она усердно трудилась во имя единства Церкви, много молилась и работала. Вознесём к ней молитвы о Церкви, дабы она помогла единству Церкви, дабы она помогла Италии в этот трудный момент и способствовала единству Европы», — сказал Святейший Отец.

Источник: Vatican News