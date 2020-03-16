Папа Франциск: да поможет Бог семьям вернуться у настоящей любви

На этой неделе Папа Франциск снова совершает Святую Мессу в прямом эфире из Дома Святой Марфы, в знак своей близости к верующим, которые не могут участвовать в богослужениях из-за эпидемии коронавируса. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Утром 16 марта во вступлении к богослужению Святейший Отец вновь молился о заражённых и об их семьях, которые вследствие карантина оказались заперты в своих домах: «Да поможет им Господь открыть новые пути, новые проявления любви и совместной жизни в новой ситуации. Это прекрасная возможность заново открыть для себя настоящую любовь, проявляя креативность в семье».

В своей проповеди Папа Франциск прокомментировал два литургических чтения – из 4-ой Книги Царств (4 Цар 5,1-15) и из Евангелия от Луки (Лк 4,24-30). В обоих текстах ярко выражено одно скверное человеческое качество: возмущение. Прокажённый военачальник Нееман был добрым человеком, но он не желал слушать пророка Елисея, который – ради его же исцеления – просил воина семь раз омыться в реке Иордане: Нееман с презрением и гневом захлопывает дверь перед лицом пророка. В Назарете тоже были хорошие люди, они с удовольствием слушали Иисуса, но затем и они поддались возмущению, не понимая, откуда такие знания и мудрость у их земляка, плотника, сына Марии и Иосифа. Это «уродливое искушение» негодования привело их к крайнему насилию, к решению убить Иисуса, подчеркнул Понтифик. И жители Назарета, и военачальник Нееман полагали, что Бог проявляет Себя лишь в необыкновенном, в сверхъестественном, что Господь никак не может действовать в обычной жизни. Эти люди презирали простые вещи. «Однако наш Бог даёт понять, что Он всегда действует в простоте: в простоте дома Назарета, в простоте повседневной работы, в простоте молитвы… Это самые простые вещи. И, напротив, дух мира сего ведёт нас к тщеславию, к внешним проявлениям».

Папа отметил, что несколько дней назад ему показали видео, снятое на мобильный телефон: один молодой человек, находясь на карантине, с оскорблениями и агрессией набросился на охранника, который не разрешал ему без причины выйти из дома. Презрение – это поведение гордецов, которые живут иллюзией и хотят казаться больше, чем они есть на самом деле, отметил Святейший Отец: «Такие люди должны возмущаться и негодовать, чтобы почувствовать себя людьми». Подобное может случиться и с нами: речь идёт о «фарисейском скандале», как его называют богословы. Это значит видеть камень преткновения в простоте Бога, в простоте бедных, христиан, как бы говоря: «Это не от Бога! О нет, наш Бог культурнее, мудрее и важнее. Бог не может действовать в такой простоте». Негодование всегда приводит к насилию, как к физическому, так и к вербальному, а оно тоже убивает, подчеркнул Епископ Рима: «Давайте подумаем об этих двух вещах: о возмущении народа в синагоге Назарета и о возмущении Неемана, ибо они не понимали простоты нашего Бога».