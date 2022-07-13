Папа Франциск – CELAM: благовестие – это путь с Богом, а не дорожная карта

Папа Франциск обратился с посланием к президенту Совета латиноамериканского епископата (CELAM) архиепископу Мигелю Кабрехосу Видарте в связи с освящением и инаугурацией новой штаб-квартиры CELAM. Торжественная церемония открытия состоялась 12 июля в Боготе, сообщает русская служба Vatican News.

В своем послании, зачитанном на церемонии инаугурации, Святейший Отец сердечно приветствует «епископов Латинской Америки и Карибского бассейна, священников, монашествующих, сотрудников-мирян, а также всех гостей, участвующих в событии».

Папа Франциск призывает верующих «благодарить Бога за успешное завершение этого материального труда, способного помочь в осуществлении проектов евангелизации и пастырского образования в поддержку епископских конференций. Однако «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его» (Пс 126,1): «Как община учеников, утвержденная ‘на основании апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем’ (Еф 2,20), мы чувствуем постоянную необходимость умолять Воскресшего Господа дать импульс и укрепить церковную миссию силой Своего Святого Духа, дабы мы были готовы различать знамения времени и отвечать на нужды верного народа Божия с позиции веры, надежды и милосердной любви. Давайте не забывать, что наши материальные структуры имеют смысл лишь тогда, когда они предназначены для служения, особенно нашим сестрам и братьям, обитающим на самых отдаленных обочинах жизни». Святейший Отец предостерегает от «трех идолов, которые всегда угрожают пути верного Народа Божия: духовной посредственности, прагматизма чисел и функционализма, который принуждает с гораздо большим энтузиазмом относиться к дорожной карте, чем к самому маршруту»; речь идёт об искушениях, которые «не терпят тайны и нацелены на эффективность» (см. проповедь на Мессе освящения мира и благословения елея 14 апреля 2022 г.).

Завершая послание, Преемник Петра благодарил всех участвовавших в осуществлении этого проекта и призывает на них Божье благословение и небесное покровительство Пресвятой Девы Марии.