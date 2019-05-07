Папа Франциск болгарским католикам: «станьте домом с открытыми дверями»

Утром 6 мая, во второй (и последний) день своего Апостольского визита в Болгарию, Папа Франциск посетил лагерь беженцев в Софии, где встретился с пятьюдесятью выходцами из Ирака и Сирии, а затем отправился в город Раковски, где проживает больше всего болгарских католиков. В местной церкви Святейшего Сердца Иисуса Епископ Рима возглавил торжественное богослужение с обрядом Первого Причастия 245 юных католиков со всей страны.



В своей проповеди Папа Франциск обратился к детям, их родственникам и друзьям с пасхальным приветствием «Христос воскрес». Эта первая встреча с Иисусом в Евхаристии возможна, потому что Господь воистину воскрес, Он живёт и пребывает с нами сегодня и всегда. За праздник Первого Причастия следует также благодарить родителей, бабушек и дедушек, священников, катехизаторов и общины, которые помогли детям расти в вере.

Комментируя евангельское чтение о чудесном умножении хлебов и рыб, Папа Франциск подчеркнул, что это чудо было инициировано поступком ребёнка, принесшего всё, что у него было: пять хлебов и две рыбы. Точно так же и сегодня дети, принимающие Первое Причастие, помогают осуществиться чуду памяти о нашей первой встрече с Иисусом в Евхаристии: «Причастие означает желание быть с каждым днём всё более едиными с Иисусом, расти в дружбе с Ним и хотеть, чтобы другие тоже почувствовали радость, которую Он хочет нам даровать».

По словам Святейшего Отца, «наше удостоверение личности таково: Бог — наш Отец, Иисус – наш брат, Церковь – наша семья, все мы братья, а наш закон – любовь». В конце проповеди Папа Франциск попросил детей всегда молиться с тем же воодушевлением и радостью, что и в этот торжественный день. «Помните, что это Таинство – Первое Причастие, а не последнее; помните, что Иисус всегда ждёт вас».



Во второй половине дня Папа Франциск встретился в храме Святого Архангела Михаила с представителями всех приходов, церковных движений и церковных братств Римско-Католической и Греко-Католической Церквей Болгарии. Храм, в котором проходила встреча, сильно пострадал от землетрясения 1928 г. и был восстановлен благодаря усилиям тогдашнего Апостольского визитатора Болгарии, архиепископа Анджело Ронкалли, будущего Папы Иоанна XXIII. Недавно этот же храм был полностью отреставрирован и предстал в своей первозданной красе. Его община отличается особенной активностью, четыре болгарских католических епископа вышли именно из нее.

В ответ на прозвучавшую в приветственной речи епископа Софийского и Пловдивского Георгия Йовчева просьбу — помочь болгарским католикам «смотреть глазами веры и любви» — Папа Франциск отметил, что это они помогли ему лучше понять, за что святой Иоанн XXIII так любил болгарскую землю, где «расцвела дружба с православными братьями». Папа сослался также на увиденное им в лагере беженцев, где волонтеры «Каритас» поделились с ним своей убежденностью, что каждый человек – Божье дитя, независимо от национальности и вероисповедания. В этом центре «Каритас» многие христиане сами научились «смотреть глазами Господа», глазами веры, а это означает «не проводить жизнь в навешивании ярлыков», не жаловаться, но конкретными действиями отвечать на нужды, которые мы видим вокруг. Папа Иоанн XXIII говорил: «Я еще ни разу не видел пессимиста, который сделал бы что-нибудь хорошее».



Опираясь на свидетельства верных мирян, Папа остановился на теме прихода, назвав его «домом посреди всех домов, способным показать присутствие Господа именно там, где каждая семья, каждый человек трудится день за днем». В приходе не только священники заботятся о прихожанах, но и прихожане помогают им оставаться верными служителями Бога. Папа призвал научиться быть «Церковью-семьей-общиной», которая «принимает, выслушивает, сопровождает, беспокоится о других», подобно матери. Церковь-Матерь переживает вместе с детьми их проблемы, не предлагая «упакованных решений», но вместе стараясь найти пути жизни и примирения.

Святейший Отец призвал болгарских католиков быть «домом с открытыми дверями» и не бояться новых вызовов, не забывая, что самые прекрасные страницы истории Церкви были написаны именно тогда, когда Народ Божий проявлял особую креативность, чтобы «нести любовь Божью в любом историческом контексте, перед лицом вызовов, которые он шаг за шагом встречал на своем пути».

Заключительным актом пребывания Папы Франциска на болгарской земле стала молитва о мире на площади Независимости в Софии с участием представителей всех традиционных религиозных общин страны: православной, католической, протестантской, армяно-григорианской, иудейской и мусульманской.

В начале встречи были зажжены свеча и шесть факелов, символизирующих религиозные конфессии в Болгарии. Христиане, иудеи и мусульмане по очереди возносили молитвы о мире, после чего была прочитана молитва о мире святого Франциска Ассизского. Епископ Рима обратился к верующим с речью, напомнив, что именно любовь к Богу побуждала Ассизского Святого быть подлинным строителем мира, и каждый из нас призван следовать по этому пути: быть «ремесленником мира», ежедневно трудясь над созиданием культуры, в которой мир является одним из основных прав. Строительство мира требует открытого диалога, основанного на том, что нас объединяет, при взаимном уважении друг друга.



Папа Франциск отметил, что молитва на фоне факелов символизирует «пламя горящей в нас любви, и она должна стать маяком милосердия, любви и мира для той среды, в которой мы живём. Этим маяком мы хотим осветить весь мир, а огнём любви — растопить лёд войны». Именно здесь, в Софии, отметил Папа Франциск, на протяжении веков болгары из различных культурных и религиозных групп собирались вместе для встреч и обсуждений: «Пусть это символическое место станет свидетелем мира». В завершение свой речи Святейший Отец призвал представителей различных религий, культур и направлений политики вместе сообща вознести обращенное к Богу прошение: «Соделай меня орудием Твоего мира!»

Утром во вторник 7 мая Папа Франциск распрощался с Софией и отправился в столицу Северной Македонии. В Международном аэропорту Скопье Понтифика встретил президент Республики, а дети в национальных костюмах приветствовали его символами гостеприимства: хлебом, солью и водой. Пройдя сквозь строй почетного караула Предстоятель Вселенской Церкви и Глава государства направились в Президентский дворец, в котором состоялась встреча Высокого Гостя с премьер-министром страны, другими представителями властей, дипломатического корпуса и гражданского общества. В программе однодневного визита Римского Епископа в Республику Северная Македония — посещение Мемориала Святой Матери Терезы Калькуттской, святая Месса под открытым небом на главной площади македонской столицы, встреча с молодежью из разных религиозных конфессий, встреча с католическими священнослужителями и монашествующими. Поздним вечером 7 мая Святейший Отец завершит свой визит на Балканы и вылетит в Рим.



По материалам Vatican News