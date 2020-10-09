Папа — финансовым экспертам СЕ: деньги должны служить, а не управлять

Утром 8 октября Папа Франциск принял на частной аудиенции экспертов Совета Европы, оценивающих меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Визит специалистов в Ватикан, начавшийся 30 сентября, проходил в рамках пятого оценочного раунда (Fifth Evaluation Round), которому подвергаются все юрисдикции, входящие в группу МАНИВЭЛ (Moneyval Group).

Святейший Отец отметил, что работа представителей Совета Европы ему особенно близка: она «тесно связана с защитой жизни, с добрососедством людей на Земле и с финансами, которые не угнетают самых слабых и нуждающихся».

Епископ Рима подтвердил свою уверенность в переосмыслении отношения к деньгам в обществе: порой кажется, что их преобладание над человеком уже общепризнанно. Иногда, накопляя богатство, люди не обращают внимания на законность его происхождения, а в некоторых случаях деньги запачканы кровью. Бывает также, что финансы работают на посев террора и утверждение гегемонии самых сильных, которые ради власти бессовестно уничтожают своих братьев.

Святейший Отец напомнил о предложении Папы Павла VI, чтобы из денег на военные расходы был учрежден Всемирный фонд помощи самым обездоленным: с этой же идеей Папа Франциск выступил в своей недавней энциклике Fratelli tutti.

Социальное учительство Церкви подчёркивает ошибочность «неолиберальной догмы», согласно которой экономический и нравственный порядки настолько несопоставимы и чужды друг другу, что первый никоим образом не зависит от второго. В свете настоящего мы видим, отметил Папа, что «поклонение древнему золотому тельцу» нашло новую и безжалостную версию в фетишизме денег и диктатуре безликой и бесцельной экономики. Финансовая спекуляция ради лёгкой наживы порождает бойню.

Политика противодействия отмыванию денег и терроризму, подчеркнул Папа, – это инструмент для мониторинга финансовых потоков, позволяющий принимать действенные меры в случае возникновения незаконной или преступной деятельности.

Иисус изгнал торговцев из Храма и учил, что нельзя служить Богу и маммоне, напомнил Святейший Отец: экономика не должна терять человеческого облика, иначе она превратится в идолопоклонство. Напротив, общее благо настоятельно требует, чтобы деньги служили людям, а не управляли ими.

Во исполнение этих принципов ватиканское законодательство недавно приняло некоторые меры по обеспечению прозрачности в управлении финансами и по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, напомнил Папа. 1 июня было обнародовано motu proprio о прозрачности, контроле и конкуренции в процессах оформления договоров о подряде; 19 августа ватиканское губернаторство обязало волонтёрские организации и юридических лиц Града Ватикан сообщать о подозрительной деятельности в Управление финансовой информации.

В конце речи Папа Франциск поблагодарил экспертов Совета Европы за их служение, призванное оберегать «финансовую чистоту», а она запрещает «торговцам» спекулировать в священном храме человечества, в соответствии с замыслом любви Творца.



Виктор Владимиров

Источник: Vatican News