Папа: единство христиан достигается братской любовью (+ ФОТО)

В субботу 9 ноября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане Католикоса-Патриарха Ассирийской Церкви Востока Мар Аву III. Встреча была приурочена к 30-летию подписания исторической Христологической декларации, которая завершила 1500 лет богословских споров и заложила основу для нового этапа братских отношений между нашими Церквами. В аудиенции приняли участие члены двусторонней Смешанной комиссии по богословскому диалогу. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к гостям, Папа Франциск подчеркнул важность продолжать работу в духе братской любви и «с желанием единства»: именно это стремление лежит в основе Декрета об экуменизме Второго Ватиканского собора Unitatis redintegratio, 60-летие которого отмечается в этом месяце. Святейший Отец напомнил слова Иоанна Павла II о том, что наша общая цель – день, когда мы сможем совместно служить литургию и приобщаться Евхаристии.

Для этого важен совместный «неспешный, но верный» путь, на котором необходимыми шагами являются молитва, диалог и совместные усилия в духе братской любви. Папа отметил значительные достижения Смешанной богословской комиссии в области доктринальных и пастырских соглашений, которые укрепили братские связи между Церквами:

«Богословский диалог необходим на нашем пути к единству, поскольку единство, к которому мы стремимся, – это единство в вере, при условии, что диалог истины никогда не будет отделён от диалога милосердия и диалога жизни, человеческого, всестороннего диалога».

Святейший Отец констатировал: «Единство в вере уже достигнуто святыми наших Церквей. Это наши лучшие проводники на пути к полному общению». На встрече также была анонсирована важная новость: в Римский мартиролог будет включён св. Исаак Сирин Ниневийский (VI в. – VII в.), почитаемый в сиро-восточной традиции. Епископ Рима призвал к молитве за христиан Ближнего Востока, дабы они оставались верными свидетелями воскресшего Христа на землях, истерзанных войной.

В конце встречи Папа поблагодарил гостей за визит и пригласил всех вознести молитву «Отче наш».