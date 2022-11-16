Папа: диалог может свергнуть тиранию разделений

15 ноября Папа Франциск направил послание участникам ежегодных Дней социального пастырства, организованных в 25-й раз архиепархией Буэнос-Айреса. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима с беспокойством подчёркивает, что, помимо солдатских окопов, существуют окопы «идеологические», в которые попадают не люди, а сами конфликты, из-за чего им невозможно положить конец. Барьеры, питающие поляризацию и экстремизм, мешают объединяться в общее «мы».

Святейший Отец отмечает, что церковная встреча в Буэнос-Айресе учитывает конкретную реальность: прошлое с пандемией коронавируса и настоящее, отягощенное ядерной угрозой и системными кризисами – от миграционного до экологического. Церковь Аргентины призвана действовать с «креативным вниманием» к проблемам, и прежде всего – к человеку. По словам Папы, в обществе особо заметен упадок «чувства принадлежности», а ведь оно способно разрушить тиранию разделений и конфронтации и сделать возможным «поиск общего блага, которое гораздо больше, чем сумма индивидуальных благ».

Поляризация губит любые попытки найти решение, поэтому необходимо возродить способность к диалогу, встрече, взаимному вниманию и сближению, дабы найти точки соприкосновения, которые помогут в дальнейшем пути. Нужно развивать «культуру встречи, выходящую за рамки диалектики конфронтации»: речь идёт об «образе жизни, культуре и гражданственности, стремящихся к многограннику, разные поверхности которого не означают потери единства». Несомненно, отмечает Папа, усилия в этом направлении прилагаются не в одиночку, а в Церкви, преисполненной славы, ибо её исторический путь проходит через самопожертвование, надежду и постоянную борьбу в утомительном служении, подчёркивает в конце послания Папа Франциск.