Папа: диалог между религиями – противоядие от экстремизма

30 июня из-за обострения боли в колене Папа Франциск не смог встретиться с делегацией Международного еврейского комитета по межрелигиозным консультациям. Святейший Отец передал текст своей речи кардиналу Курту Коху, префекту Департамента по содействию христианскому единству, сообщает русская служба Vatican News со ссылкой на Ватиканский Зал Печати.

Папа Франциск призывает относиться к разногласиям и конфликтам без агрессии и предубеждений, с мирными намерениями, «чтобы найти точки соприкосновения, приемлемые для всех», поскольку «ненависть и насилие несовместимы с нашей верой». «Евреи и христиане призваны вести себя так, чтобы как можно больше походить на нашего Творца и Отца, – подчёркивает Епископ Рима. – Мы знаем, что это очень трудно, когда нас подвергают оскорблениям и гонениям, это нередко случалось в истории и, к сожалению, происходит и в наши дни».

По словам Папы, Католическая Церковь желает противостоять «любой форме антисемитизма, особенно посредством превентивных действий, то есть на образовательном уровне – в семьях, в приходских общинах и школах, а также в объединениях мирян».

Епископ Рима отмечает важность диалога между евреями и христианами в эти «неспокойные времена», подчёркивая необходимость совместного противодействия «некоторым негативным тенденциям в нашем западном обществе: эгоцентризму и идолопоклонству деньгам, озлобленному индивидуализму, культуре безразличия и отчуждения».

«Мы призваны вместе свидетельствовать о заботливом Человеколюбце, Боге милосердия и справедливости. Мы можем делать это черпая из духовного наследия, которое мы отчасти разделяем друг с другом и которое обязаны хранить и развивать».

В конце обращения Папа Франциск подчёркивает, что межрелигиозный диалог – это провиденциальный знак нашего времени, потому что именно Бог вдохновляет стремление к знакомству и встрече, при уважении религиозных различий.

«Это путь к братству и миру во всём мире. Укрепляя диалог, мы можем противостоять экстремизму, патологии, которая, к сожалению, может проявляться и в религиях».



(На фото — Папа Франциск у Стены Плача, Иерусалим, 26 мая 2014 года)