Папа: дело апостольства основано на Евангелии

13 января Папа Франциск принял на частной аудиенции в Клементийском зале Ватикана группу французских паломников – делегатов церковного движения «Католическое действие».

В своей речи к гостям Святейший Отец с радостью отметил, что члены этого движения периодически встречаются с Римскими Папами начиная с 1929 года, и их нынешнее паломничество посвящено теме «Апостолы наших дней». Чтобы это событие могло принести обильные духовные плоды, Папа Франциск предложил членам французского «Католического действия» размышления о знаменательной встрече, описанной в XXIV главе Евангелия от Луки. Ученики идут вместе с Иисусом по дороге в Эммаус, вспоминают пережитые события, признают в этих фактах присутствие Бога и наконец действуют: они возвращаются в Иерусалим, чтобы возвестить всем людям о воскресении Христа.

Увидеть: это первый и основной элемент эффективного апостольства, отметил Папа. Нужно «остановиться и понаблюдать за событиями, из которых складывается наша жизнь, взглянуть заново на элементы собственной истории, на семейные, культурные и христианские корни». Педагогика «Католического действия» всегда начинается с воспоминания, ибо «деликатность Господних деяний в нашей жизни порой мешает нам целиком осознать их в текущий момент»: требуется какое-то время, чтобы уловить их последовательность. Папа Франциск процитировал свою энциклику Fratelli tutti: «Мы никогда не сможем двигаться вперёд в беспамятстве; невозможно развиваться, не обладая всей полнотой и ясностью памяти» (п. 249).

Вторым этапом, по словам Святейшего Отца, является «распознание»: это момент, когда мы задаёмся вопросами. Жизнь человека должна подвергаться тщательному исследованию в свете Слова Божьего, которое, как сказано в Послании к Евреям, «живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: <…> оно судит помышления и намерения сердечные» (4,12). Сопоставляя события жизни и Слово Божье, мы можем различить призывы, с которыми обращается к нам Господь. Епископ Рима отметил, что на протяжении своей истории «Католическое действие» разработало «настоящую синодальную практику», особенно в общинной жизни. Поскольку Церковь вовлечена в синодальный процесс, Папа Франциск рассчитывает на вклад этого церковного движения: синодальность – это не нагромождение дискуссий; не поиск консенсуса большинства, как это делается в политике; и это не план действий». Синодальность, подчеркнул Папа, – «это стиль, который необходимо усвоить; главным действующим лицом в нём является Святой Дух, а Он выражает Себя прежде всего в Слове Божьем, которое следует читать и обдумывать и которым нужно делиться с другими». Епископ Рима настоятельно призвал общины «Католического действия» уделять важное место Слову Божьему, молитве, духовной жизни и поклонению.

Третьим этапом эффективного апостольства является действие. Евангелие учит нас, отметил Папа, что действие всегда должно исходить из Божьей инициативы. Святой евангелист Марк сообщает, что после воскресения Христа апостолы «пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями» (16,20). Таким образом, подчеркнул Папа, «действие принадлежит Господу: именно Он обладает исключительным правом действовать ‘инкогнито’ в истории, в которой мы живём». Поэтому роль «Католического действия» заключается в поддержке и поощрении действия Бога в сердцах людей и в постоянно меняющихся реалиях, подчеркнул Епископ Рима:

«Сегодня, особенно в Европе, участники христианских движений более скептично относятся к институтам, ищут менее требовательных и более эфемерных отношений. Они более эмоциональны, а потому более уязвимы и хрупки, чем предыдущие поколения, и меньше укоренены в вере. Тем не менее они находятся в поисках смысла и истины, и они не менее великодушны. Миссия ‘Католического действия’ заключается в том, чтобы достичь их такими, какие они есть, помочь им возрастать в любви к Христу и ближнему. Нужно помогать им приходить к большей конкретной самоотдаче, дабы они становились главными героями собственной жизни и жизни Церкви, ради изменения мира».

В конце встречи Епископ Рима поблагодарил французских членов «Католического действия» за их щедрое служение, «в котором Церковь нуждается больше, чем когда-либо», вверил их материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы и преподал апостольское благословение.



Источник: Vatican News