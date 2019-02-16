Папа: да избавит нас Господь от страха встретить Его в мигрантах

Папа Франциск совершил Святую Мессу по случаю съезда организаций по приему беженцев, который проходит в эти дни в городке Сакрофано близ Рима. В числе организаторов – итальянское отделение «Caritas», фонд «Migrantes» и иезуитский центр помощи беженцам «Асталли». Тема встречи – «Свободные от страха».

Обращаясь к участникам встречи с проповедью, Святейший Отец подчеркнул призыв «Не бойтесь», которым можно обобщить все богатство Слова Божьего, прозвучавшего во время литургии.

Первое чтение — из Книги Исхода — повествует об израильтянах у Красного моря, охваченных страхом из-за того, что их могло настичь войско фараона. Многие тогда подумали: «Лучше быть нам в рабстве у Египтян, нежели умереть в пустыне». Но Моисей призывает их не бояться, ибо Господь с ними: «Не бойтесь, стойте — и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне». Израиль призывается «взглянуть за пределы несчастий, происходящих в тот момент, преодолеть страх и довериться спасительному и таинственному деянию Господа», подчеркнул Папа Франциск.

В провозглашенном на литургии Евангелии от Матфея ученики смущены и напуганы при виде Учителя, идущего по воде: они приняли Его за привидение. Иисус их заверяет: «Ободритесь; это Я, не бойтесь”.

«С помощью этих библейских историй Господь сегодня обращается к нам и просит позволить Ему освободить нас от наших страхов…. Страх – это причина рабства: израильтяне от страха предпочитали стать рабами. Это также источник всякой диктатуры, потому что на страхе народа взрастает насилие диктаторов».

Перед лицом зла, которое мы видим вокруг, подобно израильтянам, и нас охватывает искушение «оставить мечту о свободе», сказал далее Папа: «Мы испытываем объяснимый страх перед ситуациями, кажущимися безвыходными. И не будет достаточно никаких человеческих слов пророка, чтобы нас успокоить, когда не получается почувствовать присутствие Бога и довериться Его Провидению». Это приводит к страху перед «другими»: незнакомцами, отверженными, чужестранцами. А ведь именно им отдает предпочтение Господь, как мы видим из 25 главы Евангелия от Матфея.

«Это заметно особенно в наши дни по отношению к прибывающим мигрантам и беженцам, которые стучатся в нашу дверь в поисках защиты, безопасности и лучшего будущего».

Наши опасения вполне объяснимы, хотя бы потому, что мы не готовы к этой встрече. Однако все мы призваны преодолеть страх и открыться навстречу этим людям, отметил Папа, ведь встреча с другим человеком – это также встреча с Христом, как сказал Он Сам. Это Он стучится в нашу дверь, голодный, жаждущий, больной и заключенный.

«В этом смысле можно понять и слова ободрения, с какими Учитель обращается к Своим ученикам: ʺОбодритесь; это Я, не бойтесьʺ. Это на самом деле Он, хотя наши глаза с трудом Его узнают: Он оборван, с грязными ногами, с обезображенным лицом и изъязвленным телом, Он не умеет говорить на нашем языке».

Тот, кто нашел в себе силу и освободился от страха, кто испытал радость от этой встречи, сегодня призван возвещать о ней открыто, помогая другим поступать так же, чтобы встретить Христа и Его спасение, подчеркнул в конце проповеди Папа Франциск.



Ольга Сакун

Источник: Vatican News