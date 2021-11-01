Папа: COP-26 должен предложить эффективные ответы

По случаю 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая начала работу 31 октября, Папа Франциск обратился с аудио- и видеопосланием к слушателям британской радиостанции BBC.

(Двухнедельная конференция формально открылась в воскресенье, но основная работа форума начнется только в понедельник 1 ноября — с саммита мировых лидеров, который будет идти два дня.)

Святейший Отец подчёркивает, что в мире бушует шторм из-за изменения климата и пандемии коронавируса: он разрушает общественные связи, вызывая многогранный кризис в сферах медицины, экологии, продовольствия, экономики, а также этического измерения общества. «Наша безопасность, аппетит к власти и стремление к контролю рушатся», – отмечает Папа, подчёркивая важность дальновидности, планирования и немедленных ответов, чтобы переосмыслить будущее нашего общего дома. Нужно сказать «нет» изоляции, протекционизму, эксплуатации и воспользоваться реальной возможностью для преобразования мира и «обращения не только в духовном смысле». Это единственный путь, который ведёт к «светлому» горизонту и может быть пройден только благодаря новой глобальной ответственности и солидарности, основанной на справедливости и осознании единства человеческой семьи – Божьего замысла для мира.

Это и есть подлинный вызов, стоящий сегодня перед человечеством: ради общего блага нужна смена перспективы и мировоззрения: следует ставить в центр всех наших действий всеобщее достоинство современников и людей завтрашнего дня.

Святейший Отец подчёркивает необходимость «строить вместе», потому что «из кризиса невозможно выйти в одиночку» и не существует «границ, барьеров и политических стен, за которыми можно спрятаться». Епископ Рима напоминает о совместном обращении, которое он подписал 4 октября вместе с духовными лидерами и учёными, призвав к «более ответственным и последовательным действиям» в области климата: нельзя допустить, чтобы грядущие поколения жили «в мире, непригодном для жизни», подчёркивает Святейший Отец:

«В совместном обращении мы призвали к ответственным действиям в пользу ‘культуры заботы’ о нашем общем доме, а также о нас самих, стремясь искоренить ‘семена конфликта: жадность, безразличие, невежество, страх, несправедливость, отсутствие безопасности и насилие’».

Папа отмечает, что «неотложная перемена курса» требует участия каждого, «и оно должно подпитываться верой и духовностью». Политики, которые будут участвовать в климатическом саммите в Глазго, призваны дать эффективные ответы на экологический кризис и конкретную надежду для новых поколений, причём ответственность за будущее носит глобальный характер:

«Все мы – стоит повторить, кем бы мы ни были и где бы ни находились, – можем сыграть свою роль в изменении нашего коллективного ответа на беспрецедентную угрозу изменения климата и на деградацию нашего общего дома».

Источник: Vatican News