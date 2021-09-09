Папа: Богородица учит слышать крик страждущих

Папа Франциск направил послание участникам 25-го Международного мариологического богородичного конгресса, который проходит дистанционно с 8 по 11 сентября.

Организатор этого события – Папская международная академия Пресвятой Богородицы. В этом году тема конгресса – «Мария между богословскими течениями и современными культурами. Модели, связи и перспективы».

Первое увещание, с которым обращается Папа в своем послании, — это «не забывать о безмолвном крике множества братьев и сестер, которые живут в условиях больших трудностей, усугубленных пандемией». «Пресвятая Дева Мария, столь прекрасная в своей евангельской верности и служении общему благу человечества и планеты, всегда учит слышать этот крик, и она сама наделяет голосом тех, кто его лишен», — отмечает Папа.

Богородица – это Матерь для всех людей независимо от национальности. Поэтому образ Марии становится отправной точкой для культуры, способной преодолевать разделительные барьеры. На пути этой культуры братства Святой Дух зовет нас принимать заново знамение надежды и утешения с именем, ликом и сердцем Марии – женщины, ученицы, матери и друга, подчеркивает Святейший Отец.

В Пресвятой Деве Марии заключена тайна воплощенного Слова, и ее мысли всегда находятся в созвучии с мыслями Бога. Именно это Слово, отмечает Папа, питает народное благочестие, спонтанно черпающее от Пресвятой Богородицы, выражая тем самым «плод инкультурированного Евангелия».

В заключение послания Папа благодарит Папскую академию Пресвятой Девы Марии и напоминает, что святой Франциск Ассизский горячо любил Богородицу, поскольку «она сделала Бога нашим братом».

Источник: Vatican News