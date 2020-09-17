Папа благодарит пожилых и больных священников за свидетельство

17 сентября Папа Франциск направил послание пожилым и больным священникам Ломбардии, участникам традиционного паломничества в богородичное святилище Мадонна-ди-Караваджо (провинция Бергамо). В этом году, из-за пандемии COVID-19, встреча проходит в условиях санитарных ограничений, сообщает Виктор Владимиров, корреспондент Vatican News.

Святейший Отец благодарит организаторов мероприятия – поместный епископат, католическую ассоциацию UNITALSI и волонтёров. Со словами особой признательности Папа обращается к священникам-старикам, познавшим горький час болезни.

«Спасибо за ваше свидетельство верной любви к Богу и Церкви. Спасибо за безмолвное провозглашение Евангелия жизни. Спасибо вам, потому что вы – живая память, на которую можно опираться, чтобы строить завтрашний день Церкви».

В течение последних месяцев все мы были вынуждены столкнуться с немалыми ограничениями, отмечает Святейший Отец:

«Дни в ограниченном пространстве казались бесконечными и всегда одинаковыми; нам не хватало самых дорогих привязанностей и друзей; страх заражения напоминал о нашей уязвимости. По сути, мы прекрасно знаем, с чем некоторые из вас, как и многие другие старики, сталкиваются каждый день».

Папа надеется, что этот непростой период поможет престарелым священникам глубже осознать ценность подаренного всем нам времени, радоваться красоте встречи с людьми, а также «исцелиться от вируса самодостаточности».

В самый тяжелый период многие почти спонтанно возносили взоры к Небесам: «По милости Божьей это может стать опытом очищения. Также в жизни пресвитера немощь может быть ‘как огонь расплавляющий и как щелок очищающий’ (Мал 3,2)»: они возносят нас к Богу, очищают и освящают.

«Мы не боимся страданий: Господь несёт крест вместе с нами».

В конце послания Папа Франциск вверяет каждого из собратьев материнскому заступничеству Пресвятой Девы Марии, заверяет своих в молитвах о многочисленных ломбардских священниках, умерших от коронавируса, а также о тех, которым предстоит пройти процесс реабилитации. Святейший Отец преподаёт им апостольское благословение и просит не забывать молиться о нём самом.