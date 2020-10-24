Папа: без матерей у мира нет будущего

В полдень 24 октября Святейший Отец встретился в Зале Павла VI с преподавателями и студентами Папского богословского факультета Marianum, по случаю 70-летия со дня его основания. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В обращении к гостям Епископ Рима подчеркнул, что подражание Пресвятой Богородице несёт большую пользу современному богословию, Церкви и самим учёным-мариологам. «Ходить в школу с Марией – значит учиться вере и жизни». В духе Второго Ватиканского собора богословие должно возвращаться к источникам и «удалять пыль», которая на протяжении веков оседала на Церкви: подобным образом и великолепие Пресвятой Девы может быть открыто заново, если обратиться к самой сути её тайны.

Прежде всего, она – Матерь, отметил Папа. Именно так её называет Елисавета; именно с таким титулом распятый Господь вверяет её Своему ученику и каждому из нас. Пресвятая Богородица сделала Бога нашим братом, и, как матерь, она может сделать Церковь и мир более братскими, подчеркнул Епископ Рима. Церкви необходимо заново открыть своё материнское сердце, стремящееся к единству; наша земля также нуждается в сердце Матери, чтобы снова стать домом для всех своих детей.

«У мира без матерей нет будущего: одна лишь выгода и прибыль не создают будущего; более того, порой они усиливают неравенство и несправедливость. С другой стороны, матери дарят каждому ребёнку домашнее тепло и надежду».

Папа отметил, что богословский факультет Marianum призван быть братским учреждением не только благодаря свойственной ему прекрасной семейной атмосфере, но и благодаря совей открытости для сотрудничества с другими учреждениями, что поможет расширить кругозор и идти в ногу со временем. Пресвятая Матерь учит искусству встречаться и ходить вместе.

«Прекрасно, что на факультете Marianum, как в большой семье, сходятся различные богословские и духовные традиции, которые также создают экуменический и межрелигиозный диалог».

Папа Франциск выделил второй важный мариологический аспект, укоренённый в Священном Писании: Пресвятая Богородица – это женщина. В Евангелии Мария предстаёт женщиной, новой Евой, которая обращается к Сыну ради нашего спасения; она – женщина, «облечённая в солнце», заботящаяся о потомках Иисуса.

«Мария-матерь делает Церковь семьёй, Мария-женщина делает нас людьми».

Папа Франциск отметил, что неслучайно народное благочестие окружает Марию таким вниманием. При этом важно, чтобы мариология внимательно следила за этим почитанием, продвигала его, а иногда очищала, всегда оставаясь внимательной к «богородичным знакам времён, которые пронизывают нашу эпоху».

Среди этих знаков «есть и роль женщин», необходимая для истории спасения, для Церкви и для мира. «Однако сколько женщин не получают достойной оценки!». Все мы нуждаемся в мудрости и стиле Женщины, которая принесла Бога в мир, подчеркнул Святейший Отец:

«Нам нужна не абстрактная и концептуальная теология, а тонкая, повествовательная, жизненная. В частности, мариология может помочь привнести в культуру – в том числе посредством искусства и поэзии – красоту, которая очеловечивает и вселяет надежду; она призвана находить достойное место для женщин в Церкви, исходя из всеобщего крещального достоинства». Потому что Церковь, подобно Пресвятой Богородице, – это женщина и матерь.

Папа Франциск привёл в пример икону, написанную о. Марком Иваном Рупником, на которой Мария изображена с маленьким Иисусом: будучи на втором плане, Матерь отдаёт своего Сына людям.

«Помолимся, ​​чтобы Богородица нас благословила», – воззвал в конце встречи Святейший Отец: «Да пребывает в нас всегда дух детей и братьев: детей Марии, детей Церкви, братьев друг для друга».

Икона Пресвятой Богородицы с Младенцем (о. Марк Иван Рупник):