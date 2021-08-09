Папа: без Иисуса, Хлеба жизни, мы не живём, а прозябаем

Голодный человек просит не изысканной или дорогой еды, а хлеба, поэтому Иисус являет Себя именно как хлеб жизни, сказал Папа Франциск в своем размышлении перед чтением молитвы «Ангел Господень» 8 августа. Епископ Рима подчеркнул, что «без Иисуса мы не столько живем, сколько прозябаем, потому что именно Он питает наши души».

В отрывке из Евангелия от святого Иоанна, предлагаемом литургией девятнадцатого рядового воскресенья (Ин 6,41-51), Иисус продолжает проповедовать людям, которые видели чудо умножения хлебов. Господь предлагает этим людям совершить шаг вперед в понимании того, что есть хлеб жизни: напомнив о небесной манне, которой Бог питал отцов во время долгого путешествия по пустыне, Христос применяет символ хлеба к Самому Себе. Он заявляет совершенно ясно: «Я есмь хлеб жизни» (Ин 6,48), подчеркнул Святейший Отец:

«Что же означает хлеб жизни? Чтобы жить, нужен хлеб. Голодные не просят изысканной и дорогой пищи: они просят хлеба. Те, у кого нет работы, просят не о высокой зарплате, а о ‘хлебе насущном’. Иисус являет Себя как хлеб, то есть насущное, необходимое для повседневной жизни, без чего не обойтись. Это не просто один хлеб из многих, но хлеб, дающий жизнь. Другими словами, без Него мы не столько живем, сколько прозябаем, потому что только Он питает наши души; только Он спасает нас от зла, с которым мы не можем справиться в одиночку; лишь Он позволяет нам почувствовать себя любимыми, даже если все остальные разочаровывают нас; только Он дает нам силы любить; только Он дарует силу прощать в горести и печали; только Он приносит сердцу мир, которого оно ищет; только Он дает жизнь вечную, когда земная жизнь завершается. Он – главный, самый важный хлеб жизни».

В словах «Я есмь хлеб жизни» Господь Иисус выражает всю суть Своей жизни и миссии, продолжил Папа Франциск:

«В полной мере это будет видно на Тайной вечере. Иисус знает, что Небесный Отец просит Его не только дать людям пищу, но и отдать Самого Себя, преломить Себя, Свою жизнь, тело и сердце, дабы мы имели жизнь. Эти слова Господа пробуждают в нас благоговейное изумление перед даром Пресвятой Евхаристии. Никто в этом мире – как бы сильно он ни любил другого человека – не может сделать себя пищей для него. Бог делал и продолжает делать это для нас. Давайте испытывать это изумление вновь и вновь, поклоняясь Хлебу жизни, потому что поклонение наполняет жизнь изумлением».

Однако в Евангелии – вместо того, чтобы изумляться – люди возмущаются и разрывают на себе одежды, как должны были поступать те, кто услышал богохульство. Они думают: «Мы знаем этого Иисуса, мы знаем Его семью. Как Он может говорить: ‘Я хлеб, сшедший с небес’?», – сказал далее Святейший Отец:

«Возможно, мы тоже возмущаемся: нам был бы гораздо удобнее такой Бог, Который почивает на далёких Небесах и не вмешивается в нашу жизнь, в то время как мы можем управлять своими делами здесь, на земле. Но Бог стал человеком, чтобы войти в конкретную реальность этого мира. Чтобы погрузиться в наши конкретные реалии, Бог стал человеком для меня, для тебя, для всех нас. Он хотел прийти в нашу жизнь, и в этой жизни Его интересует все: мы можем говорить с Ним о наших привязанностях, о нашей работе, о боли и страданиях, о многом другом. Мы можем рассказать Ему все, ибо Господь Иисус желает этой близости с нами. Чего Он не желает? – Быть отодвинутым на дальний план. Тот, Кто является хлебом, не желает, чтобы Им пренебрегали и оставляли без внимания, или призывали лишь тогда, когда дела совсем плохи. ‘Я есмь хлеб жизни’. Хотя бы раз в день мы принимаем пищу вместе, – возможно, вечером в кругу семьи, после рабочего или учебного дня. Было бы прекрасно, прежде чем преломить хлеб, пригласить Иисуса, Хлеб Жизни, и попросить Его благословить то, что мы сделали, и то, что нам не удалось сделать. Давайте пригласим Его в наш дом; давайте помолимся просто, ‘по-домашнему’. Иисус будет с нами за одним столом, и всех нас будет питать большая любовь».

Завершая размышление, Папа Франциск воззвал к Пресвятой Богородице, прося Ее «помочь нам возрастать с каждым днем в дружбе с Иисусом, хлебом жизни».



Источник: Vatican News