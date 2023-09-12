Папа – Ассоциации инвалидов труда: рабочие места должны быть безопасными для сотрудников

Утром 11 сентября Папа Франциск встретился в Ватикане с делегатами Итальянской ассоциации работников с инвалидностью и инвалидами труда (ANMIL) по случаю 80-летия организации. Передает русская служба Vatican News.

Приветствуя гостей, Святейший Отец напомнил об истории ассоциации, созданной в 1943 году, – решающем для Италии во Второй мировой войне. Этот контекст напоминает, что «каждый вооружённый конфликт и сегодня порождает легионы ампутантов, а гражданское население страдает от драматических последствий безумия, каким является война». По окончании конфликта, отметил Папа, «остаются обломки в телах и сердцах, а мир должен возрождаться день за днём, год за годом через защиту и продвижение жизни и её достоинства, начиная с самых слабых и обездоленных».

Папа Франциск выразил признательность ассоциации за защиту интересов жертв несчастных случаев на производстве, вдов и детей погибших, за реабилитацию людей с ограниченными возможностями и за продвижение политики безопасности труда, особенно в отношении женщин и молодёжи.

По словам Епископа Рима, крайне важна безопасность на рабочем месте, продвижение гражданского законодательства в области несчастных случаев на производстве. Необходимы социальное обеспечение и защита для людей с инвалидностью, а также создание новых возможностей для их реинтеграции и признания их достоинства.

Безопасность труда является неотъемлемой частью человеческой жизни, но её важность, к сожалению, часто осознаётся слишком поздно, подчеркнул Святейший Отец. Несчастные случаи на производстве являются «социально-экономическим бедствием», которое затрагивает всех, а не только компании или семьи. Труд должен быть быть средством самореализации, источником жизни, а не средством её уничтожения. Папа призвал общество не привыкать к несчастным случаям и безразличию к ним, но заботиться друг о друге и признавать достоинство каждого человека. Безопасность труда является обязанностью работодателей, ибо ответственность перед работниками имеет первостепенное значение, подчеркнул Епископ Рима, критикуя формы «ложной заботы», когда компании предпочитают прибыль и общественный имидж в ущерб безопасности трудящихся.

В конце обращения Папа Франциск призвал ассоциацию и далее информировать общество о важности безопасности труда и побуждать к принятию мер по её обеспечению: каждый человек – это дар всему обществу.