Папа – африканским детям: будьте послами мира

29 мая Папа Франциск принял на частной аудиенции группу детей из разных африканских стран, которые прибыли в Ватикан в сопровождении родителей и послов по случаю празднования Дня Африки. Передает русская служба Vatican News.

В обращении к гостям Святейший Отец отметил, что их праздник «является символом борьбы всего континента за освобождение и развитие, за экономический и социальный прогресс, а также за признание и углубление культурного наследия Африки». К сожалению, африканская земля сталкивается с огромными проблемами, такими как терроризм, коррупция, безработица, миграция, конфликты между общинами, климатический и продовольственный кризис. В этом контексте можно почувствовать себя бессильным и потерять надежду, однако молодёжь талантлива и обладает великой способностью мечтать. Папа Франциск призвал гостей никогда не отказываться от мечтаний, «не хоронить своего призвания и не сдаваться», но смело свидетельствовать о красоте служения, чистоты, прощения, любви к бедным и социальной дружбы.

Новые поколения Африки обладают острым умом и их образование в школах и вузах способствует человеческому и целостному развитию общества, отметил Епископ Рима, добавив:

«Я также думаю о детях-солдатах, о детях-жертвах всевозможных конфликтов, которые нуждаются в вашей дружбе: будьте рядом с ними, чтобы они не чувствовали себя отвергнутыми и заклеймёнными».

В конце встречи Святейший Отец призвал африканскую молодёжь никогда не терять связи с корнями, со старшими, а также быть «послами мира, чтобы мир открыл для себя заново красоту любви, добрососедства, братства и солидарности».