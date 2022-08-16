Паоло Руффини: для коммуникации недостаточно одного лишь подключения

На Всемирном конгрессе SIGNIS в Сеуле префект ватиканского Департамента коммуникации заявил: «Единственный способ ответить на вызов технологии – не почитать её как идола». Передает русская служба Vatican News.

Есть вещи, которые никакие технологии не могут заменить, например, свобода, чудо встречи с другими людьми, обращение к Богу, изобретательность, безвозмездная любовь: об этом говорил префект Департамента коммуникации Святейшего Престола Паоло Руффини, выступая на Всемирном конгрессе международной ассоциации католических медиа SIGNIS. Мероприятие на тему «Мир в цифровом мире» в этом году проходит с 15 по 19 августа в Сеуле, и оно собрало около 300 участников из 31 страны.

Паоло Руффини напомнил, что такие технологические новшества, как видеоконференции, телемедицина и электронная коммерция были немыслимы всего лишь несколько десятилетий назад. Однако парадокс нашего времени заключается в том, что «мы гиперсвязаны и одиноки одновременно», и это рождает проблему, когда уже не существует коммуникации, а есть только подключение. Единственный способ ответить на вызов технологии, по словам префекта, – не считать её идолом, но и не демонизировать. При этом следует помнить, что «потребительство заменяет подлинное и прочное счастье на краткосрочное удовлетворение». Счастье, которое можно купить, недолговечно, но взаимоотношения, укоренённые в любви, «могут сделать нас менее одинокими, они могут длиться долго и сделать нас счастливыми». Любовь, отметил префект Департамента коммуникации, основана на «максимальной уязвимости», на потребности любить и быть любимыми, дарить и принимать в дар: «Такова основа любой коммуникации, и именно поэтому одного лишь соединения недостаточно».

Цитируя Послание Папы Франциска на 53-й Всемирный день социальный коммуникаций, префект Руффини подчеркнул, что сообщества в соцсетях не являются автоматически синонимом общины: «Очень часто их самоидентификация основана на противопоставлении себя другим, чужим для данной группы: определение самих себя основано на том, что разделяет, а не на том, что объединяет, и это открывает пространство для недоверия и для излияния всякого рода предубеждений (этнических, сексуальных, религиозных и так далее). <…> То, что должно быть окном в мир, становится витриной для самолюбования».

Задача хорошей журналистики, которую также ставит перед собой SIGNIS, по словам ватиканского префекта, заключена в поиске «новаторских путей для новой коммуникации», в смешении жанров и языков, внимании к диалогу, а не к маркетингу идей, к интеллекту как нравственной категории, а не к фанатичному морализму толпы. Требуется креативный подход, «чтобы достигать людей там, где они живут и находить возможности для того, чтобы их выслушать, для диалога и встречи». Необходимо вернуться к простоте и энтузиазму Книги Деяний апостольских, и тогда католические коммуникаторы и журналисты, все люди доброй воли, занимающиеся делом коммуникации, «могут стать протагонистами нового гуманизма, воплощённого в активных сообществах, стать примером новой идеи гражданственности».

В центре Всемирного конгресса SIGNIS в этом году – размышления о современных СМИ, включая социальные сети: этой теме посвящены многочисленные публичные и виртуальные конференции. В специальном послании участникам международного симпозиума, направленном в его преддверии, Папа Франциск подчёркивает:

«Использование цифровых средств массовой информации, особенно социальных сетей, подняло ряд серьёзных этических вопросов, которые требуют мудрого и проницательного суждения со стороны коммуникаторов и всех, кто обеспокоен подлинностью и качеством человеческих отношений. Порой в некоторых местах сайты СМИ становятся местами токсичности, языка ненависти и фальшивых новостей. SIGNIS может сыграть важную роль в решении этой проблемы посредством медиаобразования, католических медиасетей и противодействия лжи и дезинформации».