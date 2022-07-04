Памяти создателя образа Чебурашки мультипликатора Леонида Шварцмана

Знаменитый художник и режиссёр-мультипликатор Леонид Шварцман скончался в минувшую субботу 2 июля на 102-м году жизни. Он был настоящей легендой среди кинематографистов; зрители же куда лучше знали нарисованных им персонажей. Чебурашка, Крокодил Гена, Шапокляк, котенок по имени Гав, Попугай, Удав, Мартышка и Слоненок сопровождают с самой колыбели уже которое по счету поколение россиян — и не только.

Леонид Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске. В 1941 окончил школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры и был призван в армию. С 1948 работал на киностудии «Союзмультфильм», в 1951 окончил ВГИК с дипломом художника-постановщика мультфильмов, в том же году работал как художник-постановщик в соавторстве с Александром Винокуровым, с 1963 года стал работать самостоятельно, а с 1975 года — как режиссёр.

За годы творчества принял участие в создании более 60 анимационных фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд отечественной анимации.

По словам художника, как и все дети, он начал рисовать рано, но по-настоящему его способности раскрылись в художественной школе, которую он посещал в родном Минске. Когда после войны Шварцман поступил во ВГИК, еще во время учебы он начал работать на студии «Союзмультфильм», которой впоследствии посвятил большую часть жизни.

«Я принимал участие в создании мультфильмов и как художник, и как режиссер. Так я стал мультипликатором», — рассказывал Леонид Шварцман.

Он был одним из тех, кто подарил нескольким поколениям зрителей мультфильмы «Снежная королева», «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Котенок по имени Гав», «38 попугаев», «Осторожно обезьянки» и многие другие.

Но более всего Леонид Шварцман известен как создатель визуального образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова по сказке Эдуарда Успенского «Крокодил Гена» в 1969 году.

«За свою долгую жизнь я создал много персонажей, но Чебурашка почему-то стал наиболее популярным и любимым не только в нашей стране, но и в других, особенно в Японии», — говорил художник.

Соболезнования в связи с кончиной народного художника РФ выразил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода. По мнению раввина Бороды, покойный символизирует собой целую эпоху в искусстве. «Каждая история и каждый герой в фильмах Леонида Шварцмана были выражены им в неповторимых образах с чистым пониманием ценностей доброты», — говорится в соболезновании президента ФЕОР.

Работы художника воспитали во многих понимание приятия и дружбы, через свои фильмы Шварцман делился собственным светлым мироощущением, проникнутым тонким и в то же время детским юмором, пишет раввин, добавляя, что наследие мультипликатора, «несомненно, может культурно и нравственно обогатить будущие поколения также, как когда-то оно обогатило нас».

«Пусть Всевышний благословит память о нем, и обо всех его добрых делах!» – заключил Борода.