Памяти профессора Иоганна Труммера

18 июля 2019 года на 80-м году жизни преставился ко Господу Иоганн Труммер, известный австрийский органист, педагог, католический священник.

Иоганн Труммер — выдающийся органист, заслуженный профессор Университета музыки и сценических искусств в г. Граце (Австрия), доктор искусствоведения и теологии.

Деятельность Иоганна Труммера с равной продуктивностью охватывала несколько сфер – музыкальной науки, педагогики, концертно-исполнительского искусства. Он обучался в Университете теологии и музыковедения г. Граца, где защитил диплом по классу органа и клавесина. В дальнейшем И. Труммер преподавал в Университете, являлся проректором Высшей семинарии епархии Грац-Зеккау (Австрия), деканом Института церковной музыки и органа. Входил в состав правления Международного Баховского общества в Лейпциге (Германия).

Иоганн Труммер – автор публикаций по литургике, музыковедению, истории австрийской церковной музыки, церковному пению, исполнительству.

Маэстро исполнял органную музыку во многих европейских странах, в США, Канаде, Израиле, на Филиппинах, записывал диски.

Отец Иоганн, который очень любил Россию, неоднократно играл в Кафедральном соборе на Малой Грузинской улице в Москве и выступал с концертами в других российских городах, проводил занятия для российских приходских органистов.

Не раз профессор Труммер был в Новосибирске с мастер-классами для молодых органистов — воспитанников Новосибирской консерватории. В столице Сибири он также дал несколько удивительных концертов. Организатор и идейный вдохновитель конкурсов, фестивалей и органных форумов, а так же органостроитель. Именно он занимался проектом нового духового органа, который с прошлого года строят на Филиппинах для Кафедрального собора Преображения Господня.

Выдающийся музыкант был убежден, что орган, которому предстоит звучать в храме, обязательно должен изготавливаться с искренней молитвой, ибо ему надлежит петь для Бога.

Открытие нового органа в главном храме Преображенской епархии должно состояться в будущем году, и, конечно, все ждали очередного приезда маэстро в Новосибирск.



Да упокоит его Господь в селениях праведных! R.I.P.

В середине января 2018 г. отец Иоганн Труммер гостил в столице Преображенской епархии. Одной из целей визита являлась подготовка к установке в новосибирском Кафедральном соборе нового органа, произведённого в руководимых им мастерских. На своем творческом вечере, организованном культурно-просветительским центром «Иниго» и проходившем в форме беседы, патер Иоганн ответил на вопросы музыковеда Ю. В. Антиповой, доцента Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки.

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