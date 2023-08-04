Паломники из России на ВДМ-2023 в Португалии (+ ФОТО)

На проходящем в Португалии Всемирном молодежном форуме участвует и делегация из России. Дневник наших паломников можно ежедневно читать в ВК-паблике Всемирные Дни Молодежи — ВДМ, WYD, JMJ. Вот одно из последних вчерашних сообщений:

«Русскоязычные паломники начали курс катехизации под общим названием Rise Up. Участники собрались в церкви Igreja de Nossa Senhora das Mercês где будут проходить все последующие встречи. 💒

Библейским девизом первой встречи, посвященной интегральной экологии, стали слова из Евангелия от Луки «Встав же Мария с поспешностью пошла в нагорную страну. Главная цель этой встречи — исследовать общую тему ВДМ и познакомить молодых людей с опытом того, как Господь любит и призывает их, подобно Марии. Этот опыт побуждает нас подниматься ввысь и идти навстречу другим, примиряться с Богом, с нашими братьями и сестрами и с творением. Встреча началась с представления групп, которые прибыли из России, Молдавии, Казахстана, Белоруссии, Украины, Узбекистана, Таджикистана и других стран. После исполнения гимна ВДМ и короткой молитвы состоялось введение в тему, а затем обмен мнениями в малых группах. 👩‍🏫😁🤔

Завершив работу в группах, участники поделились итогами размышлений на общим собрании.

Затем епископ из Саратова Клеменс Пиккель, приехавший с молодежью, подвёл итог по теме дня, после чего молодые люди оставили свои идеи на кирпичиках символического дома, который они будут строить в течении всего курса катехизации.

Встреча завершилась Святой Мессой под предстоятельством епископа, после которой все участники собрались для общего фото. 🙏🙏🙏»