Велопаломничество к «Звезде Моря» на берег Финского залива

В Северо-Западном регионе Архиепархии Божией Матери состоялось велопаломничество к статуе Девы Марии «Мерентяхти», сообщает паблик Монастыря св. Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге.

Статуя находится на берегу Финского залива, в Выборгском районе Ленинградской области, на территории, где когда-то была финский рыбацкий посёлок Сортавала. В этой местности в 1910-х — 1920-х годах существовали католический приют и школа Мерентяхти, основанные святой Урсулой Ледуховской. Урсула Ледуховская, жившая и работавшая в С.-Петербурге при приходе святой Екатерины, приобрела около поселка земельный участок, на котором был возведен дом и часовня для летнего отдыха монахинь и воспитанниц школы для девочек. Местечко было названо Мерентяхти, что в переводе с финского значит Звезда Моря. 16 июля 1910 года сестры поставили на берегу статую Богоматери — Звезды моря, сделанную на деньги, присланные из Рима блаженной Терезой Ледуховской. На небольшой насыпи, выложенной камнями и украшенной цветами, с венцом из звезд на голове, стояла фигура Приснодевы с вытянутыми вперед руками, как бы говорящая: «Придите ко Мне, Я успокою и помогу».

В силу известных причин в первой половине ХХ века сестры урсулинки были вынуждены покинуть это место.

Спустя 101 год стараниями урсулинок из Санкт-Петербурга и прихожан на историческом месте была вновь водружена новая скульптура Пресвятой Девы. Её освятили 14 июля 2011 года, а рядом установили стенды с исторической информацией о Мерентяхти. На торжественное освящение тогда приехала группа сестер-урсулинок из Польши, Украины и Франции…

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14 августа — в канун торжества Успения Пресвятой Девы Марии — прошло уже второе велопаломничество к Звезде Моря.

В 7-40 утра четырнадцать участников отправились в путь от станции Зеленогорск и проделали путь почти в 40 километров. В этом году погода не благоприятствовала, дождь сменялся шквальным ветром, но это не помешало всем благополучно добраться до места назначения, где к велопаломникам присоединились ещё несколько человек, приехавшие на автобусе и на машинах.

Рядом со статуей Пресвятой Девы «Звезды Моря» вспомогательный епископ Николай Дубинин в сослужении настоятеля прихода св. Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге отца Томаша Вытрвала ОР и в молитвенном окружении присутствующих пилигримов совершил Святую Мессу.

Позже некоторые участники поделились своими впечатлениями:

«Всех нас встретила Божья Матерь на берегу Финского залива. Было солнце, дождь, шторм, но никому это не помешало. Уверенность, что Мария с нами, давала нам столько покоя и радости, что, как всегда, не хотелось возвращаться. Путь в этот раз был нелёгким, но, тем не менее, мы везли наши намерения. В пути нас сопровождало слово из Послания св. ап. Павла к Римлянам, 12-я глава.»

«Благодарение Богу за эту замечательную поездку и за всех, кто принял в ней участие. Надеемся, что в следующем году паломников на велосипедах будет больше!»