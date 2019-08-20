Паломничество мира на Корейском полуострове

Более 90 юношей и девушек из 15 стран мира принимают участие в шестидневном Паломничестве мира, которое началось 16 августа и завершится в Демилитаризованной зоне, разделяющей Корею на два государства. Паломники возносят молитвы о мире во всем мире и на Корейском полуострове. Среди участников – восемь монахинь из Тутцинга: салезианки и бенедиктинки. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Организатором выступила Сеульская архиепархия, которую поддержало Министерство культуры, спора и туризма, а также Министерство объединения Республики Корея. Помимо Святых Месс и молебнов при свете факелов, во время остановок звучат свидетельства молодых беженцев из Северной Кореи. 19 августа архиепископ Сеульский кардинал Андрей Ём Су Чжун в сослужении с Апостольским нунцием в Корее и Монголии архиепископом Альфредом Шуеребом совершил Святую Мессу с молодыми паломниками. Обращаясь к юношам и девушкам в начале пути, кардинал Ём Су Чжун подчеркнул, что целью этого паломничества является «примирение с самими собой, с близкими, с окружающей средой и с Богом».