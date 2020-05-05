Паломничества в Святую Землю после пандемии

Что теперь станет с паломничествами на Святую Землю? Об этом в интервью корреспонденту Vatican News рассказал генеральный комиссар (предсавитель Кустодии) Святой Земли в Италии фра Серджио Гальди Д’Арагона. Сообщает сотрудник русской редакции Vatican News Виктор Владимиров.

Путешествия к библейским местам уже не будут прежними. Строгие нормы социальной дистанции, правила собраний и дезинфекции публичных мест принуждают к радикальному пересмотру самого приёма гостей, который в настоящее время приостановлен карантином. В ближайшем будущем массовые посещения и многолюдные торжества уступят место маленьким группам паломников, которым не придётся пересекаться друг с другом. «Нам нужно будет по-новому переосмыслить пространства внутри святых мест, – заявил отец-францисканец. – Наши базилики и святилища довольно обширны, и это позволит разместить в них группы до семидесяти человек».

Генеральный комиссар Святой Земли напомнил о Назарете, Гефсимании и Фаворе, которые ещё несколько месяцев назад не справлялись с наплывом паломников: «Понятно, что теперь всем нам придётся следовать иному стилю жизни также и в поездках, по крайней мере пока не будет найдена вакцина».

Транспортное сообщение между странами мира и Святой Землёй тоже не останется прежним. Для перемещения небольших групп, число которых будет постепенно расти, станет необходимым умножение числа рейсов при высоком уровне безопасности. В этом заключена немалая трудность, отметил иеромонах: несомненно, потребуется «морально убеждать» местные власти, потому что Святая Земля обладает вселенским призванием. «Иерусалим – это сердце христианства и Святой Город для других монотеистических религий; взгляд всех верующих мира обращён к Иерусалиму. Поэтому мы – Кустодия Святой Земли – будем делать всё, чтобы каждый мог совершить ‘паломничество своей жизни’».

Неожиданная и разрушительная пандемия остановила тенденцию роста числа гостей. По данным Христианского информационного центра, в 2019 году Святую Землю посетили 630.000 христианских паломников. «В этом году у нас всё было забронировано до самого Рождества, – отметил генеральный комиссар, – однако вирус перечеркнул все планы. Теперь лишь остаётся изобретать новые пути».