Падуя, Urbs Picta. Фрески XIV века признаны наследием ЮНЕСКО

Итальянский город Падуя внесён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Поводом для этого стали циклы фресок XIV века, объединённые названием Urbs picta. Решение о номинации было принято на 44-й расширенной сессии Комитета всемирного наследия, которая проходила в китайском городе Фучжоу. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

Urbs picta включает в себя циклы фресок, сохранившиеся в восьми зданиях и монументальных комплексах города. Среди них капелла Скровеньи, церковь Святых Филиппа и Иакова, Палаццо делла Раджоне и капелла Реджиа Каррарезе, в которых находятся работы таких выдающихся художников, как Джотто, Гвариенто ди Арпо, Джусто де Менабуои, Альтикьеро да Дзевио, Якопо Аванци и Якопо да Верона.

Фрески созданы в период с 1302 по 1397 год разными художниками для разных меценатов и в зданиях различного назначения, тем не менее, они сохраняют единство стиля и содержания.

«В совокупности эти циклы фресок иллюстрируют, как в течение века искусство фресок развивалось в свете нового творческого импульса и понимания пространственного представления», – говорится в презентации ЮНЕСКО для внесения объекта в список всемирного наследия.

Благовещение святой Анне, Джотто, Капелла Скровеньи

Епископ Падуи монсеньор Клаудио Чиполла выразил большое удовлетворение епархии и всех верующих, которые участвовали в выдвижении кандидатуры Падуя Urbs Picta, и отметил, что «эту красоту породил духовный контекст».

«Наследие» означает, что эта красота, безусловно, является чем-то плодотворным, отмечает иерарх: оно «объединило весь город, стало свидетелем сотрудничества различных учреждений, и для меня это уже важный результат». Однако, добавил прелат, эта древняя и богатая история побуждает нас стать «интеллектуально и духовно достойными»:

«Мы должны не только ценить технику фресок, но и послания, которые эти художники хотели передать своим искусством: интересно поразмышлять над тем, что они оставили для духовного содержания, лежащего в основе их творений».

Таким образом мы можем говорить об искусстве как о свидетельстве веры, о «Евангелии, провозглашённом сегодня теми, кто предшествовал нам: художниками и их вдохновителями», – подчеркнул епископ. Это послание, поясняет монсеньор Чиполла, обращено ко всем, не только к верующим. Красота благовествует, уверен епископ Падуи: речь идёт о необыкновенном пути, который находится в нашем распоряжении, и это «признание ЮНЕСКО побуждает нас смотреть и ценить дары, которые мы получили и которые принадлежат всему миру, всем, кто желает пройти по древним дорогам».



Вверху — фрагмент фрески Джотто «Омовение ног», Капелла Скровеньи (1304-1306)