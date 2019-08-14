Отошел в вечность мексиканский кардинал

Вечером 11 августа скончался мексиканский кардинал Серхио Обесо Ривера, ординарий на покое архиепархии Халапы. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В телеграмме соболезнований Папа Франциск называет новопреставленного иерарха «самоотверженным пастырем» и с благодарностью вспоминает его многолетнее великодушное служение Богу и Церкви. Святейший Отец возносит заупокойные молитвы, дабы Господь даровал новопреставленному кардиналу венец небесной славы, и преподаёт апостольское благословение его родственникам и близким, а также всем верующим архиепархии.

Обесо Ривера родился 31 октября 1931 года в городе Халапе (штат Веракрус). Высшее образование получил в Папском Григорианском университете в Риме, защитив докторскую диссертацию в области богословия. Был рукоположён в священники 31 октября 1954 года. По возвращении в Мексику монсеньор Ривера 17 лет служил в Высшей духовной семинарии на постах префекта, духовного ассистента и, наконец, ректора. 29 июля 1971 года был хиротонисан в епископы и возглавил епархию Папантлы. 18 января 1974 года был назначен архиепископом Уппенны, а через пять лет — архиепископом Халапы. 18 ноября 1982 года архиепископ Обесо Ривера был избран президентом Мексиканской епископской конференции. 10 апреля 2007 года Папа Бенедикт XVI принял его отставку от пастырского управления архиепархией по причине возраста. На консистории в Ватикане 28 июня 2018 года Папа Франциск возвёл иерарха в сан кардинала с титулярной кафедрой в церкви Святого Льва I. Заупокойная Святая Месса по новопреставленному кардиналу была отслужена в полдень 13 августа в кафедральном соборе Халапы, в крипте которого он был похоронен.

Со смертью Серхио Обесо Риверы Коллегия кардиналов включает 216 иерархов, из которых 119 имеют право голоса на конклаве, 97 не имеют по причине достижения предельного возраста.