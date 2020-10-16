Открывая страницы «забытой истории» – Медное. Однодневное паломничество в Тверскую область

В воскресенье 11 октября небольшая (чуть больше 50 человек) группа паломников – верные московских католических приходов и представители Дома Польского в Москве – совершили однодневное паломничество в Тверскую область, к Мемориальному комплексу «Медное», чтобы возложением цветов, возжжением свечей и молитвой почтить память всех захороненных здесь советских и польских граждан, ставших жертвами репрессий 1937 – 1940 годов, а также воинов, погибших здесь в первые месяцы Великой Отечественной войны и в последующие годы.



Рассказывает наш внештатный корреспондент Ольга Дубягина.

— Нашим сопровождающим по Мемориальному комплексу стала Ирена Корпаль – заместитель председателя московского отделения Дома Польского. Она подробно рассказала нам о том, как «открывали» историю этого места, о тех трудностях, с которыми пришлось при этом столкнуться, и о тех чувствах, которые испытали родственники похороненных здесь людей, наконец-то получившие возможность посетить могилы своих родных и близких. История «Медного» – это еще одна страница нашей отечественной истории, о которой предпочитали умалчивать или даже стремились и вовсе «вырвать» ее из памяти многих поколений.

Село Медное расположено на реке Тверце в 28 километрах к северо-западу от Твери. Это одно из древнейших сёл Верхневолжья, первое упоминание о котором встречается в берестяной грамоте. Тогда это была вотчина государственного деятеля и реформатора боярской Новгородской республики Онцифора Лукинича, а с середины XIV века его хозяином становится боярин М. Ф. Фоминский-Крюк. Когда-то через село проходила знаменитая Новгородская дорога, ведущая из Твери в Торжок и Новгород Великий, а ныне здесь пролегает трасса Москва – Санкт-Петербург. К концу XVI века Медное – последний ям перед Тверью на тракте из Петербурга в Москву, а в XVIII веке – первой половине XIX века оно превращается в почтовую станцию, о которой напишет А.Н. Радищев в книге «Путешествие из Петербурга в Москву».

В 1793 году в Медном останавливалось чрезвычайное посольство Османской империи во главе с Мустафой Расихом Пашой, следовавшее в Петербург для подтверждения условий Ясского мирного договора от 1792 г., а на переломе XIX – XX веков это село являлось центром волости и прихода Новоторжского уезда.

В 1905 и 1917 годах в Медном пройдут массовые революционные выступления крестьян. В конце 1930-х – начале 1940-х годов оно превратится в полигон НКВД, на котором будут производится массовые тайные захоронения жертв репрессий, и о котором после предпочтут «забыть» на долгие годы. Весной 1940 г. здесь будут погребены почти шесть с половиной тысяч польских пленных – в основном сотрудников государственной полиции и полиции Шлёнского воеводства, пограничной тюремной службы, солдат и офицеров корпуса пограничной охраны, капелланов, сотрудников судебной системы Польши, ранее содержавшихся в спецлагере на территории бывшего Нило-Столобенского монастыря. Все они были расстреляны по секретному решению Политбюро ЦК ВКП(б). Также были расстреляны и похоронены здесь же более пяти тысяч советских граждан. Широкой общественности об этом захоронении станет известно лишь в августе 1991 г. благодаря работе следственной группы Главной военной прокуратуры СССР. Ее усилиями были произведены частичная эксгумация и идентификация личности захороненных польских граждан, а вот советские граждане так и остались лежать безымянными в безымянных могилах. 19 октября 1996 г. увидело свет постановление, подписанное тогдашним премьер-министром России В.С. Черномырдиным, «О создании мемориальных комплексов советских и польских граждан – жертв тотальных репрессий в Катыни (Смоленская область) и Медном (Тверская область)». Труды по возведению мемориала начались еще раньше – к ним приступили сразу же по окончании работы следственной группы. В итоге на берегу реки Тверцы рядом с деревней Ямок 2 сентября 2000 года был открыт памятник расстрелянным полякам. Работы по возведению памятника расстрелянным советским гражданам были приостановлены в 2007 году ввиду отсутствия финансирования, а возобновились они лишь в 2017 году, после завершения годом ранее этапа проектирования.

В первые месяцы Великой Отечественной войны окрестности села Медное стали местом кровопролитных боев, в ходе которых с 17 по 20 октября 1941 г. оперативной группой генерала Н.Ф. Ватутина были остановлены передовые части вермахта, намеревавшиеся осуществить прорыв к Торжку. А уже 21 – 22 октября 1941 г. село было освобождено от захватчиков, и противник был отброшен на исходные рубежи к городу Калинину (Твери). В 1941-1943 годах окрестности Медного вновь стали местом массовых захоронений, но на этот раз советских солдат, погибших в ходе боевых действий или умерших от ран в близлежащих госпиталях. В 2000 г. здесь был открыт Мемориальный комплекс, в 2012 г. включенный в состав экспозиций Государственного центрального музея современной истории России.

Итак, в настоящее время Мемориальный комплекс «Медное» включает в себя два разных мемориала. Один из них посвящен гражданам Республики Польской. Это стена, на которой выбиты имена захороненных здесь людей; плиты на местах братских могил с указанием имён и звания тех, кто здесь покоится; деревянные кресты почти в высоту сосен, которые словно людские силуэты возвышаются среди деревьев. Именно они в первую очередь приковывают взгляд всех тех, кто входит на территорию комплекса; и ведут они себя своеобразно – то исчезая, то вновь появляясь среди лесного массива по мере продвижения вглубь. Чуть дальше располагаются простые и невысокие березовые кресты с памятными табличками и фотографиями погребенных. Эти кресты появились здесь первыми: их установили родственники погибших поляков еще в начале 90-х.

Рядом, среди высоких сосен, высится памятник расстрелянным и похороненным здесь советским гражданам, а также погибшим на полях сражений или умершим от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны. Сюда, по словам Ирены Корпаль, приходят (иногда имея при себе фотографии своих близких) родственники тех, чье место захоронения до сих пор точно неизвестно, но имеется скудная информация о том, что они могут покоиться где-то здесь. На памятной плите высечено «Соотечественникам – жертвам войн и репрессий – 1995 г.». Вот так просто, без имен и званий, еще одна безымянная могила, еще одна трагическая страница истории…



Рассказанную историю автор проиллюстрировала фотографиями: