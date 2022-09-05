«Открытые больницы» в Сирии исцеляют телесные и духовные раны

«Открытые больницы»: так называется проект по поддержке трех католических больниц и четырех амбулаторий в Сирии, продвигаемый ватиканским Департаментом служения целостному развитию человека благодаря помощи многочисленных благотворителей, среди них – такие церковные учреждения, как Papal Foundation и епископские конференции, а также государства – Италия и Венгрия, католические гуманитарные организации и отдельные жертвователи. Сообщает русская служба Vatican News.

Обращаясь к участникам симпозиума, проходящего в эти дни в Риме и посвященного «Открытым больницам», Папа Франциск сказал, что при мысли о Сирии он думает о словах из Книги Плача Иеремии: «Рана твоя велика, как море; кто может исцелить тебя?». Эти слова относятся к страданиям Иерусалима, но они заставляют вспомнить и двенадцатилетние муки сирийского народа. Невозможно назвать число жертв и раненых в этом кровавом конфликте, масштабы разрушений жилых домов и инфраструктур, — в том числе больниц. Около 14 миллионов беженцев и эвакуированных – это практически половина довоенного населения Сирии.

«Перед лицом этих неизмеримых страданий, — сказал Папа, — Церковь призвана быть полевым госпиталем, чтобы исцелять как духовные, так и физические раны». Со времен апостолов Церковь всегда оставалась верной призыву Иисуса: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте» (Мф 10, 8). Делая сокровище из этого наследия, Папа неоднократно увещал священников прикасаться к человеческим ранам, грехам и нуждам, к язвам, которые являются язвами Самого Иисуса. Проект «Открытые больницы» предназначен для самых бедных, для людей любой национальности и религии. Это отражает «Церковь, желающую быть домом с открытыми дверями и местами человеческого братства». В «открытых больницах» все люди, особенно бедные, должны чувствовать себя как дома и быть приняты с достоинством. В них исцеляют не только телесно, но и в социальном смысле, продвигая «мозаику примерного сожительства между разными национально-религиозными группами» Сирии.

В ходе аудиенции участники проекта подарили Папе икону Доброго самарянина. Папа поблагодарил за этот дар и отметил, что в Сирии «сотни таких добрых самарян, среди которых волонтеры, лишились жизни, помогая ближнему».