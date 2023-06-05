Открытие выставки, посвященной 150-летию собора Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге (+ ФОТО)

Во второй день юбилейных празднований в Санкт-Петербурге в кафедральном соборе Успения Пресвятой Девы Марии открылась выставка, посвященная его 150-летию.

Здесь в фотографиях и документах была представлена вся история храма, от момента закладки первого камня до современного периода, охватывающая и радостные, и трагические страницы, периоды расцвета, полного «упадка» и возрождения.

На открытии выставки присутствовали Апостольский Нунций в РФ архиепископ Джованни Д’Аниелло, архиепископы и епископы всех четырех российских католических епархий — Павел Пецци, Иосиф Верт, Кирилл Климович, Клеменс Пиккель, Николай Дубинин, приглашенные из Белоруссии и Казахстана архиепископы Тадеуш Кондрусевич и Томаш Пэта. Кроме того почетными гостями открытия выставки стали представители муниципальных властей и различных христианских конфессий, а также священнослужители, монашествующие, миряне.

После торжественной церемонии вспомогательный епископ Архиепархии Николай Дубинин обратил внимание гостей на отдельные страницы истории храма.



Текст и фото — Ольга Дубягина