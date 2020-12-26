Отец Станислав Михальски SJ: следовать за добрым пастырем, отдавшим жизнь за своих овец

Сегодня, когда сразу после празднования Рождества Сына Божьего Церковь вспоминает первого мученика Стефана, познакомимся с историей другого мученика – иезуита Станислава Михальского, который скончался ровно 70 лет назад, на Рождество 1950 года в Вишнево близ Воложина (сегодняшняя Беларусь), став жертвой насилия со стороны безбожной власти.

Вот что рассказывает священник-салезианец Артур Лешневский:

“В селе Вишнево Воложинского района, откуда родом моя семья, до 1950 служил о. Станислав Михальски SJ. Это был замечательный, святой священник. Я знаю это, потому что мои бабушка и прабабушка рассказывали о нем истории и молились ему как мученику. Осознавая смертельную опасность, он не бросил Вишнево (хотя другой его собрат, находившийся в Вишнево, уехал). Отец Станислав стал жертвой безбожников, которые жестоко издевались над ним вплоть до мученической кончины.

Благодаря этому иезуиту, которого я никогда не видел, я нашел свое призвание. Бабушка с детства после Мессы отводила меня на его могилу и мы вместе молились о новых призваниях к священству. Когда я вырос, я задал ей вопрос: почему мы это делаем на могиле этого священника? Она сказала, что так как семья принадлежала шляхте, наше имение «Шилвый Бор» конфисковали. Нас объявили кулаками, избили до смерти прадеда. Прабабушка с восемью детьми осталась без ничего, осиротевшая семья ютилась в погребе — единственном здании, которое не отняли. Одной зимой отец Станислав на Рождество собирал средства на ремонт кровли церкви, которая протекала. Зная мою семью, он зашел и к нам, увидел нищету, детей-сирот… После визита прабабушка стала убирать со стола белую скатерть, а под скатертью были все собранные отцом Станиславом деньги… Он не взял обратно эти деньги и сказал, что если Бог даст, купите корову и зерно. Благодаря этим деньгам, как со слезами говорила моя прабабушка, мы не умерли с голоду, потому что она к этому готовилась …

Бабушка рассказывала, как издевались над священником: зимой его загоняли в озеро возле церкви и не разрешали выходить из него; врывались в храм во время Мессы, хватали чашу, наливали в неё самогон и выливали ему в горло, заставляли танцевать в священническом облачении … 24.12.1950 г. отец Станислав был жестоко избит в церкви, его били палками по животу. Всю Рождественскую ночь он мучился, умирая. В полночь он показался из окна своего дома, возле которого молились люди. Он из последних сил благословил всех и завещал у своей могилы просить о новых призваниях. Так я на могиле иезуита распознал свой путь к священству…

о. Станислав в предсмертной агонии после избиения

Мои предки, и я вместе с ними, почитаем о. Станислава как святого. В молитвенниках моей бабушки, ее сестры и их матери была наклеена фотокарточка с изображением о. Станислава в гробу, после молитв они ее целовали и говорили, что этот священник святой! Его могила — место молитвы.”

В одном из писем другому иезуиту, в прошлом его преподавателю в семинарии, в начале 1946 года о. Станислав искренне пишет, что очень хотел бы быть в общине со своими собратьями, но при этом просит иметь возможность остаться в Вишнево и нести там священническое служение, хотя условия действительно очень тяжелые, иначе множество людей останутся без священника. Будущий мученик пишет, что хочет следовать за Добрым Пастырем, отдавшим жизнь за своих овец.

Вот дополнительные биографические сведения об о. Станиславе Михальском (1 мая 1912 — 25 декабря 1950): родился в с. Мельнин, Сремский р-н, Познаньское воеводство (Польша), в семье Юзефа и Юзефы. В 1926 году, окончив 5-классную начальную школу в г. Дольске Сремского района, поступил в среднюю школу в с. Люблинцы. Вступил в Общество Иисуса в 1928 г. С 1930 г. учился в г. Пинск (тогда Польша) в коллегиуме, который окончил с аттестатом зрелости 12.05.1935.

1.09.1935 — 30.05.1938 — дух. семинария в Кракове, философский факультет; 1.09.1938-27.09.1944 дух. семинария в Вильнюсе, богословие. 24 марта 1942 года вместе с другими духовными лицами был арестован немцами и находился в тюрьме в Лукишках до 30 октября 1942 года; оттуда без суда вместе с другими духовными лицами отправлен немцами на земляные работы в лагере для интернированных недалеко от Каунаса (Литва). 9 июля 1944 г., когда советские войска подходили к Каунасу, он покинул лагерь и, перейдя фронт 5 августа 1944 г., вернулся в Вильнюс, где готовился к последним экзаменам по богословию. Рукоположение в Вильнюсе 3 октября 1944 года с рук архиепископа Ялбжиковского. 1944-15.04.1945 — викарий в Вишнево (близ Воложина), а с 1945 настоятель там же; позже – также и в Богданове. Скончался 25 декабря 1950 г., похоронен при костёле в Вишнево.

о. Станислав с верующими и (вероятно) с настоятелем прихода, когда он сам еще был викарием

Могила о. Станислава при костёле в Вишнево

Так сегодня выглядит костёл в Вишнево

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Выражаем особенную благодарность о. Артуру Лешневскому SDB за пересказанное свидетельство об о. Станиславе Михальском и фотоснимки, а также Рае Зенюк из Института истории Академии Наук Беларуси за биографическую сводку об о. Михальском.



Материал подготовил священник Виктор Жук SJ для сайта Jesuit.ru