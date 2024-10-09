Отец Романелли — ватиканским СМИ: жители Газы обречены на нищету

Отец Габриэль Романелли, настоятель прихода Святого Семейства в Газе, делится воспоминаниями о страшных событиях, которые перевернули жизни и оставили незаживающие раны в сердцах: «Большинство домов было уничтожено в первые месяцы израильских атак, и за этот год наша маленькая христианская община потеряла десятки прихожан».

7 октября 2023 года на Газу и местный приход Святого Семейства обрушились ужасы войны, страх и отчаяние. Никто не ожидал апокалипсиса такого масштаба, никто не мог предположить, что отныне всё изменится навсегда. «Как только появились первые известия о гибели и разрушениях, в нашу церковь начали стекаться целые семьи в поисках укрытия. Они не понимали, что происходит, но знали одно – нужно спасать себя и своих близких», – вспоминает о. Габриэль в своём эмоциональном, но ясном рассказе для ватиканских СМИ. Его приход стал последним прибежищем для большинства христиан Газы, которым удалось выжить, спасаясь бегством. Накануне того ужасного дня их было чуть больше тысячи, теперь же осталось менее семисот. Католическая церковь стала своеобразным центром, куда почти ежедневно поступают звонки от Папы Римского, который хочет узнать о происходящем.

Воспоминания священника полны тревоги за будущее: «Большинство домов было разрушено в первые месяцы, и за этот год христианская община потеряла десятки прихожан. Это трагедия невиданных ранее масштабов, хотя мы привыкли к войнам и погибшим». Говоря о разрушенной Газе, о. Романелли называет её «изрубленным городом», что очень точно передает масштаб уничтожения городской инфраструктуры всего за двенадцать месяцев: «Канализация не работает, электричество исчезло с первых дней войны, питьевую воду найти почти невозможно, дороги непроходимы, а бомбардировки не прекращаются». С того самого 7 октября даже звук стал причиной ужаса для христианской общины, укрывшейся в приходе Святого Семейства: «Израильские дроны, кружащие над нами с начала войны, внушают непрерывный страх. Невыносимый шум раздаётся над головой и днём, и ночью, и тот, кто его не слышал, никогда не поймёт ситуации», – подчёркивает о. Габриэль.

Настоятель продолжает рассказ, сравнивая жизнь в Газе до и после катастрофы: «Год назад люди пытались жить достойно, теперь же они влачат жалкое существование посреди разрушенных домов и школ, лишившись работы и социальной жизни». Однако христиане прихода Святого Семейства не потеряли всей надежды: «Наша вера в Бога остаётся крепкой, но вот надежда на людей часто подвергается испытаниям», – с горечью добавляет священник.

7 октября стал роковым и для Рони Табаша, араба-христианина из Вифлеема, владельца старинного магазина религиозных товаров у базилики Рождества Христова. Среди икон и вертепов из оливкового дерева, которые он продает на площади Яслей, Рони с трудом сдерживает слёзы: «Тот день практически застопорил мою жизнь и жизнь моей семьи. Наш магазин пуст, всё остановилось. Без паломников община оказалась на мели и обречена на голод. Чтобы понять, насколько всё плохо, достаточно подумать, что 85% местных жителей зарабатывают благодаря паломникам. А теперь город совершенно опустел».

Не менее драматичная проблема безработицы, будто ракетным ударом поразившей весь Вифлеем. «Мой магазин, – говорит Рони, – обеспечивает работой 25 семей сотрудников. Теперь мы все оказались на грани нищеты». Многие христиане пытаются уехать, чтобы воссоединиться с семьями, со временем преуспевшими особенно в США и Латинской Америке. Однако Рони уверяет, что ещё больше тех, кто – подобно ему – «хотят остаться и свидетельствовать о христианской вере на земле, где родился Иисус; но долго ли мы продержимся?»



Федерико Пьяна

Источник: русская служба Vatican News