От последствий коронавирусной инфекции скончался митрополит Екатеринодарский и Кубанский

В Краснодаре 8 августа умер митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, в миру Кириченко Николай Васильевич. Владыке было 79 лет.

– На 80-м году жизни отошел ко Господу Председатель Высшего общецерковного суда Русской Православной Церкви, Глава Кубанской митрополии митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, – говорится в сообщении Кубанской митрополии. Уточняется, что причиной смерти стала непродолжительная болезнь. По данным рабочей группы при Патриархе, митрополит скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Источник: Комсомольская правда