От Бахрейна до Непорочного Зачатия: анонс мероприятий с участием Папы в ноябре и декабре уходящего года

Глава Отдела богослужений Папы Римского монсеньор Диего Равелли обнародовал план мероприятий, в которых на протяжении ближайших двух месяцев примет участие Папа Франциск. Передает русская служба Vatican News.

С 3 по 6 ноября Святейший Отец совершит Апостольский визит в Королевство Бахрейн.

13 ноября в 10 часов утра – в XXXIII воскресенье рядового времени – в Ватиканской базилике Папа совершит Святую Мессу по случаю Всемирного дня бедных.

20 ноября Папа Франциск возглавит торжественную Святую Мессу по случаю праздника Господа нашего Иисуса Христа, Царя Вселенной. Это богослужение начнётся в 11 часов утра в кафедральном соборе итальянского города Асти, куда Епископ Рима приедет накануне, 19 ноября, чтобы отметить 90-летие двоюродной сестры.

8 декабря в 16 часов, в праздник Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, Папа Франциск возглавит богородичный ежегодный молебен на римской площади Испании и возложит цветы к известной статуе Матери Христа. Из-за ограничений пандемии COVID-19 – дабы избежать риска заражения – в последние два года богослужение с участием верующих не проводилось, но Святейший Отец вверял Матери Христа город Рим и его жителей в частном порядке, отправляясь к подножию статуи ранним утром.