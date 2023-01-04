Особенности чина погребения Папы на покое

Погребальные обряды над новопреставленным Папой на покое Бенедиктом XVI будут иметь некоторые особенности, связанные с тем, что речь идет о кончине Римского Папы, который не является правящим Вселенским архиереем и, таким образом, его кончина не ознаменовала завершения понтификата. Передает русская служба Vatican News.

В частности, в этом случае не возносятся заключительные прошения Римской епархии и Восточных Церквей, которые звучат на погребении правящего Папы. Также изменены литургические чтения.

Внутри гроба с останками Папы на покое, как и при погребении всех Римских епископов, будут помещены монеты и медали, отчеканенные во время понтификата, паллии и документ с кратким описанием понтификата в металлическом цилиндре.

По завершении Мессы погребения гроб с останками Бенедикта XVI будет помещен в Гротах Ватикана, где на гроб будет положена печать Капитула Святого Петра, Папского двора и Отдела Папских богослужений. Затем кипарисовый гроб будет заключен в цинковый и запечатан, а цинковый — в деревянный саркофаг, который и будет похоронен.

На погребении Папы на покое будут присутствовать итальянская, немецкая и экуменическая делегации.