Основатель межконфессиональной экуменической общины Сандр Рига принял обет молчания и молится за всех

Видный деятель советского религиозного подполья, основатель межконфессиональной экуменической общины Сандр Рига принял обет молчания и молится за весь мир, охваченный пандемией коронавируса.В ответ на обращение корреспондента Rus.lsm.lv Рига написал: «Говорить сейчас не могу. Я принял обет молчания. Молюсь за всех». Сообщает Благовест-инфо.

Сандр Рига (настоящее имя Александр Ротбергс) родился 16 сентября 1939 года в Риге. Учился в рижской школе прикладного искусства. Работал художником, санитаром, спасателем. С 1964 года жил в Москве, изучал философию, многие религиозные учения. В 30-летнем возрасте пережил внутренний кризис и обратился к христианству.

В начале 1970-х году вместе со своими единомышленниками создал первую экуменическую группу. Вскоре христиане-экумены начали издавать самиздатский журнал «Призыв». Деятельность неформальной общины, в которой принимали участие православные, католики, баптисты, привлекло внимание властей. В 1984 году, когда у власти в стране был Андропов, Сандр Рига был арестован и по сфабрикованному диагнозу помещен на «бессрочное лечение в специальной психиатрической больнице закрытого типа». Он был отправлен на Дальний Восток, в психолечебницу в Благовещенске.

В 1987 году, на фоне горбачевской либерализации советского режима и после выступлений многих мировых лидеров – в частности Папы Иоанна Павла II – Сандр был освобожден и вернулся в Москву. Вместе со своими единомышленниками он стал издавать журнал «Чаша». Затем он несколько лет прожил за границей, в частности в Италии, где встретился с Иоанном Павлом II. В 1993 г. вернулся в родную Ригу. Последние годы Сандр живет столице Латвии в маленькой квартирке на улице Гертрудес.

За свою жизнь Сандр был близок со многими религиозными деятелями и мыслителями, среди которых православный священник Александр Мень, католический пастырь Иосиф Свидницкий, философ Григорий Померанц, многие другие. Один из друзей и соратников Сандра, Збигнев Станкевич, является сегодня католическим архиепископом Риги.