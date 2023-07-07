Опубликованы программа, логотип и девиз папского визита в Монголию

Ватиканский зал печати обнародовал программу, логотип и девиз международной апостольской поездки в Монголию, которую Папа Франциск совершит с 31 августа по 4 сентября 2023 года. Передает русская служба Vatican News.

Пятидневный визит Папы Франциска в Монголию начнётся вечером 31 августа с перелёта из римского аэропорта Фьюмичино в Улан-Батор. Официальный приём состоится 1 сентября в 10 часов утра в международном аэропорту «Чингисхан».

На следующий день в 9 часов на центральной столичной площади Сухэ-Батора пройдёт официальная приветственная церемония, после чего Папа Франциск направится во Дворец правительства и встретится с президентом восточноазиатской страны. В 10 часов 20 минут в зале Ikh Mongol Дворца правительства Папа обратится с речью к властям, представителям гражданского общества и дипломатического корпуса. В 11 часов он встретится с председателем Великого государственного хурала, а затем с премьер-министром. В 16 часов в столичном кафедральном соборе Святых апостолов Петра и Павла Папа Франциск пообщается с поместными епископами, священниками, монашествующими, семинаристами и пастырскими работниками.

В воскресенье 3 сентября в 10 часов утра Епископ Рима обратится с речью к участникам экуменической международной встречи на сцене HUN Theatre. В 16 часов Папа возглавит Святую Мессу на территории ледового дворца «Степная арена».

В понедельник 4 сентября в 9 часов 30 минут состоится встреча с работниками благотворительных организаций, а затем торжественное открытие столичного «Дома милосердия».

На 11 часов 15 минут запланирована церемония прощания в международном аэропорту Улан-Батора, после чего Святейший Отец отправится на самолёте в Рим и прибудет в международный аэропорт Фьюмичино в 17 часов 20 минут.

По сообщению ватиканской пресс-службы, девиз апостольской поездки Папы Франциска в Монголию – «Надеяться вместе» – подчёркивает двойное значение визита: пастырское и государственное. Христианская добродетель надежды широко распространена и в нехристианских кругах, а в сочетании с наречием «вместе» она подчёркивает важность двустороннего сотрудничества между Святейшим Престолом и Монголией. Таким образом, девиз «Надеяться вместе» представляет собой общий идеал, а также элемент, который характеризует эту международную поездку: присутствие Святейшего Отца является для этой небольшой части Народа Божьего знаком большой надежды и ободрения, а с другой стороны, малочисленная Церковь в Монголии представляет знак надежды для Вселенской Церкви.

Слова девиза являются частью логотипа визита: две вертикальные старомонгольские надписи обрамляют крест, расположенный справа от гэра, традиционной монгольской юрты, из которой струится жёлтый дым (цвет Ватикана). Логотип выполнен в форме географической карты страны, границы которой раскрашены в цвета национального флага – красный и синий.