Опубликовано послание Папы на Всемирный день молитвы о Творении

«Вслушайся в голос творения»: такова тема предстоящего «Времени творения», ежегодной экуменической акции, которая начнется 1 сентября, во Всемирный день молитвенной заботы о творении, и завершится в праздник святого Франциска Ассизского 4 октября. Передает русская служба Vatican News.

В своем послании на Всемирный день, которое было обнародовано 21 июля, Папа Франциск называет этот период «особым временем для всех христиан, чтобы молиться и совместно позаботиться о нашем общем доме». «Время творения» было вдохновлено Патриархом Константинопольским Варфоломеем I; оно является «благодатной возможностью для взращивания нашего ʺэкологического обращенияʺ», пишет Святейший Отец.

Ссылаясь на тему Всемирного дня молитвенной заботы о Творении, Папа поясняет, что, прислушиваясь к голосу творения, мы «обнаруживаем своего рода диссонанс»: с одной стороны, мы слышим «сладостное пение, прославляющее нашего возлюбленного Творца; с другой стороны – крик горечи и жалобы на дурное обращение со стороны нас, людей».

«Сладостное пение» сотворенного мира призывает к «экологической духовности», внимательной к присутствию Бога в мире природы, и укрепляет уверенность в том, что «все чрез Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть». (Ин 1,3). Папа призывает присоединиться к святому Франциску Ассизскому, воспевая Господу: «Будь прославлен, мой Господи, со всеми Твоими творениями», и к псалмопевцу, восклицающему: «Все дышащее да хвалит Господа!» (150,6).

К сожалению, продолжает Папа, эта песнь сопровождается «криком горечи», даже целым хором криков. В первую очередь это крик «сестрицы матери-земли», жертвы произвола наших потребительских эксцессов: она «умоляет прекратить злоупотреблять ею и разрушать ее». Затем, этот крик доносится от разных созданий, от многочисленных исчезающих видов; наконец, это крик бедных, которые на себе испытывают последствия климатического кризиса, засухи, наводнений, ураганов и зноя, — это происходит все чаще и интенсивней. Горестный крик возносят и коренные народы, страдающие от хищнических экономических интересов.

Вслушиваясь в эти крики, мы «должны покаяться и изменить образ жизни, а также вредоносные системы», — призывает Папа. Это подразумевает «новые отношения с Богом, а также иные отношения с другими людьми и с творением».

«Деградация нашего общего дома заслуживает такого же внимания, что и другие глобальные вызовы, такие как тяжелые санитарные кризисы и военные конфликты».

Покаяние, к которому призывает Папа, должно быть не только индивидуальным, но и коллективным. В связи с этим Святейший Отец просит сопровождать молитвой два предстоящих саммита: СОР27, посвященный климату, который пройдет в Египте в ноябре этого года, и СОР15 – о биоразнообразии: он состоится в Канаде в декабре.

Папа напоминает об «экологическом долге» экономически развитых стран, которые нанесли наибольший вред окружающей среде за последние два столетия, и призывает их «сдержать обещания финансово-технической поддержки более бедных с экономической точки зрения стран, которые уже несут на себе самое большое бремя климатического кризиса».

В конце послания Папа приводит увещание святого апостола Павла: радоваться с радующимися и плакать с плачущими:

«Давайте плакать вместе с горестным криком творения, прислушиваться к нему и отвечать делами, чтобы и мы, и грядущие поколения смогли еще порадоваться со сладостной песью творений, песнью жизни и надежды».